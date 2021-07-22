Жара до 30 градусов вернётся в Москву на следующей неделе

Со следующего вторника, 27 июля, столбик термометра в Москве вновь достигнет 30-градусной отметки. Об этом в интервью ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, уже в понедельник, 26 июля, температура поднимется до 25-26 градусов тепла, а на следующей день достигнет 30-градусного рубежа.

В среду будет примерно такая же погода. Это вполне хорошая погода. И пока что 32-33 градуса не ожидаем, — сказал метеоролог.

До конца текущей недели Вильфанд пообещал жителям столичного региона комфортную погоду преимущественно без осадков и температурным фоном в диапазоне плюс 22-24 градуса днём и плюс 10-12 градусов ночью.

Ранее синоптик оценил угрозу наводнений в Центральной России.