ПВО сбила десятки дронов: как ВСУ атакуют РФ 15 октября БПЛА и артиллерия украинской армии атаковали ДНР, Курскую, а также Белгородскую области

Фото: МО Украины

Российские регионы вновь подверглись обстрелам артиллерии и беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины. Минобороны России заявило, что в ночь на 15 октября украинская армия пыталась совершить массированную атаку дронами на территорию РФ. Как уточнили в военном ведомстве, всего было сбито 27 беспилотников, из которых 18 — над Курской областью и два — над Белгородской. За минувшие сутки украинские войска 11 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Подробности атак ВСУ — в материале NEWS.ru.

Как ВСУ атаковали Курскую область

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что регион подвергся массированной атаке украинских БПЛА. По его словам, накануне вечером 14 октября над областным центром ВС РФ сбили 12 дронов. Падение обломков было зафиксировано в городской черте и селе Зорино. Никто из жителей не пострадал.

Кроме того, ВСУ обстреляли поселок Теткино в Глушковском районе. Всего было зафиксировано десять прилетов, повреждения получили четыре частных дома. В результате атаки ВСУ была выведена из строя газовая труба. Губернатор пообещал оказать помощь собственникам поврежденных домов.

Фото: МО Украины

Как ВСУ обстреляли ДНР

За минувшие сутки ВСУ 11 раз нанесли удары по жилым районам ДНР, сообщило представительство региона в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. Под обстрелы попали Донецк, Макеевка, Горловка и Ясиноватая. Информация о пострадавших не поступала.

Что известно об атаках на Белгородскую область

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что накануне вечером над Белгородским районом сработала система ПВО. ВС РФ сбили БПЛА самолетного типа над селом Новая Деревня. Пострадавших в результате атаки дрона нет. Из-за падения фрагментов беспилотника была пробита кровля и повреждена мансарда частного жилого дома.

Минобороны уточнило, что ВС РФ пресекли атаку противника примерно в 17:30 мск. Всего в ночь на 15 октября над Белгородской областью были уничтожены два украинских беспилотника.

Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что за минувшие сутки ВСУ выпустили два артиллерийских снаряда в Белгородском районе по селу Журавлевка, с беспилотника был сброшен осколочный боеприпас. Украинские военные атаковали села Солнцевка и Наумовка с помощью дронов-камикадзе. В Солнцевке с БПЛА были сброшены два осколочных боеприпаса, в Наумовке — один. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет.

Гладков сообщил, что под артиллерийский обстрел попал международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) «Нехотеевка» — зафиксировано четыре прилета. Обошлось без жертв. В хуторе Угрим была повреждена линия электропередачи, сейчас она восстановлена.

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Гладков также рассказал, что в Борисовском районе на окраине хутора Лозовая Рудка с квадрокоптера было сброшено два взрывных устройства. Пострадавших и разрушений нет. ВСУ атаковали помощью дрона-камикадзе село Логачевка в Валуйском городском округе. Обошлось без пострадавших и разрушений. В Волоконовском районе украинские военные обстреляли из гранатомета и миномета окраину хутора Старый — было зафиксировано 22 гранатометных выстрела и три минометных снаряда. Никто не пострадал, разрушений нет.

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«В Грайворонском городском округе в селе Новостроевка-Вторая с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. Также село атаковали с помощью двух дронов-камикадзе, один из которых был посажен — впоследствии дрон с разорвавшимся снарядом обезвредили и уничтожили. Пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков.

Фото: МО Украины

Губернатор рассказал, что в Краснояружском районе под обстрел попала окраина села Вязовое — установлено три прилета. По окраине села Репяховка противник выпустил четыре артиллерийских снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений. В поселке Красная Яруга с БПЛА было сброшено два взрывных устройства, никто не пострадал. В результате атаки в селе было нарушено электроснабжение. В настоящий момент оно частично восстановлено, работы продолжаются.ВСУ выпустили по селу Новая Таволжанка два минометных снаряда и 30 гранатометных выстрелов. Кроме того, в селе с БПЛА были сброшены два осколочных боеприпаса. Украинские военные обстреляли из миномета и гранатомета хутор Марьино — зафиксировано два минометных снаряда и 10 гранатометных выстрелов. ВСУ выпустили по селу Середа четыре минометных снаряда, также противник атаковал село с помощью дрона-камикадзе и сбросил с БПЛА осколочный боеприпас.

Под минометный обстрел попал МАПП «Шебекино» — установлено шесть прилетов. ВСУ выпустили по селу Муром три минометных снаряда и сбросили с БПЛА осколочный боеприпас. Ни в одном из населенных пунктов округа пострадавших и разрушений нет.

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