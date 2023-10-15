ВС РФ сорвали пять попыток ротации ВСУ и взяли пленных

Фото: МО РФ

Российские военнослужащие группировки «Восток» остановили пять попыток ротации подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Южно-Донецком направлении, передает ТАСС со ссылкой на заявление начальника пресс-центра Восточной группировки Олега Чехова. По его словам, операция проходила в районах Малиновки, Приютного и Полтавки.

На Южно-Донецком направлении передовыми подразделениями группировки войск «Восток», при поддержке артиллерии, были сорваны пять попыток ротации подразделений ВСУ, которые планировали провести эту операцию в районах Малиновки, Приютного и Полтавки, — сообщил Чехов.

Он также отметил, что в результате столкновения противник потерял пикап и два багги с военнослужащими, еще двое украинских солдат сдались в плен. По словам Чехова, точка дислокации 1-й танковой бригады ВСУ была уничтожена огнем миномета «Тюльпан» в Сторожевом.

Ранее сообщалось, что российские артиллеристы уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Угледаре. В результате контрбатарейной борьбы украинская армия также потеряла четыре минометных расчета. Кроме того, авиационные удары и артиллерийский огонь привели к поражению важных точек сосредоточения вооруженных сил и техники противника в населенных пунктах Новомихайловка, Константиновка, Водяное, Старомайорское и Урожайное.