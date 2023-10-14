Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью Минобороны РФ: ПВО сбила украинский беспилотник в Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО уничтожили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области, заявили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, атаку пресекли примерно в 17:30 мск. О пострадавших и повреждении инфраструктуры информации не поступало.

14 октября около 17:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Ранее украинский беспилотник упал на территории колонии в Брянской области. Как сообщал Telegram-канал SHOT, дрон ВСУ был начинен пятью килограммами взрывчатки и боеприпасом КЗ-3. За минувшие четыре дня это уже вторая попытка украинской армии атаковать здание колонии. Беспилотник стоимостью около 1,5 млн рублей уничтожили на месте падения. Пострадавших нет.

Кроме того, ВСУ пытались второй раз за неделю атаковать логистический центр в Брянской области, где находятся резервуары с топливом. Украинский дрон повредил пустую цистерну для хранения дизеля. Пострадавших в результате инцидента нет.