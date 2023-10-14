ВСУ снова пытались атаковать топливное хранилище под Брянском SHOT: ВСУ второй раз пытались атаковать хранилище с топливом под Брянском

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины второй раз за неделю пытались атаковать топливное хранилище в Брянской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, повреждения получил пустой резервуар для хранения дизельного топлива. Пострадавших в результате инцидента нет. Министерство обороны России информацию не комментировало.

Как сообщил канал, инцидент произошел в поселке Лесное Суражского района 13 октября. Украинский БПЛА самолетного типа залетел на территорию логистического центра.

Первую попытку атаковать хранилище с топливом под Брянском ВСУ предприняли 11 октября. Как сообщало Минобороны РФ, над территорией области тогда были ликвидированы два украинских беспилотника. Первый БПЛА сбили из стрелкового оружия, второй — отключили средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего он рухнул. Обломки дрона упали на одну из пустых цистерн.

Ранее также сообщалось, что украинские военные обстреляли село Попово-Лежачи в Курской области. По информации губернатора региона Романа Старовойта, 13 октября было зафиксировано пять прилетов. В результате атаки ВСУ погибших и пострадавших нет, но жители населенного пункта временно остались без света. В тот же день ВСУ обстреляли здание школы в селе Козино. Занятия в учебном заведении не проводятся, поэтому обошлось без пострадавших.