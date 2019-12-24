https://static.news.ru/photo/4b2dc18a-26a6-11ea-ba6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexas_Fotos/Pixabay.com

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров считает, что для слабоалкогольных напитков, в том числе и вина, можно продлить время продажи. По словам министра, такие меры помогут снизить количество потребления крепких напитков. Об этом сообщает газета «Известия».

Крепкий алкоголь, как несущий больший вред, регулировать жестче. А натуральные вина, пиво, сидр и другие подобные напитки — не так жестко. Тогда будет происходить переток потребления в сторону вина и пива с отказом в какой-то степени от крепкого спиртного. Думаю, что для слабоалкогольной продукции — в первую очередь, для вина — можно продлить время продаж, а для крепкой, наоборот, повременить пока, — привели слова Дениса Мантурова в издании.

Министр отметил, что крепкие напитки надо регулировать более жёстко и мотивировать потребителя отказываться от него.

Как писал NEWS.ru ранее, главный внештатный специалист психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн сообщил, что самый безопасный вид алкоголя — это белое сухое вино.