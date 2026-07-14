Львова-Белова предупредила подростков о серьезной опасности псевдорелигии Львова-Белова заявила, что подростков склоняют к псевдорелигии под видом кружков

Подростков в интернете под видом кружков саморазвития склоняют к псевдорелигиозной деятельности, предупредила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в докладе о своей деятельности. По ее словам, объем и скорость распространения информации в интернете и социальных сетях существенно усиливают риски манипулирования несовершеннолетними.

В отчетном периоде отмечена деятельность сообществ, эксплуатирующих религиозные постулаты: используя религиозную и квазирелигиозную риторику в сочетании с возможностями цифровых платформ, они воздействуют на мировоззрение молодежи и склоняют ее к опасным убеждениям и поступкам под видом духовного роста или «особой миссии», — заявила омбудсмен.

Детский омбудсмен уточнила, что за подобными случаями нередко стоят психологическое манипулирование, финансовая эксплуатация и намеренная изоляция участников от родных и близких. Дополнительным инструментом воздействия служат таргетированная реклама и персонализированный контент, адресованные подросткам с определенными запросами и уязвимостями, что повышает риск скрытого идеологического давления и подмены свободного выбора навязанными установками.

Ранее Львова-Белова заявила, что Независимая международная комиссия по расследованию нарушений на Украине, а также посланник Совета Европы не взаимодействовали с Россией для передачи списка украинских детей, которым требуется помощь. Она отметила, что ни одного запроса от этих структур не поступало.