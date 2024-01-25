Крушение Ил-76: последние новости 25 января, причины и последствия

Фото: ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство украинских военнопленных со стороны их же соотечественников является чудовищным. Какие последние новости известны о крушении Ил-76 в Белгородской области?

Что рассказал Песков про авиакатастрофу

Песков отметил, что украинские военнопленные должны были уже через сутки оказаться дома, но из-за действий Киева этого не произошло.

«Обмен пленными — процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных, которые уже буквально через сутки должны были оказаться дома, — это совершенно чудовищно», — сказал он.

Представитель Кремля пояснил, что он не может комментировать возможную приостановку обмена военнопленными. Также пресс-секретарь президента РФ переадресовал военным вопрос про сбитый Ил-76.

«Это могут сказать только военные, это их прерогатива, они дали общую информацию», — пояснил он.

Песков добавил, что Москва согласна на международное расследование крушения Ил-76 в Белгородской области, если оно будет рассматриваться как преступление украинских властей. Так пресс-секретарь президента России прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости международного расследования катастрофы российского военного самолета, перевозившего украинских военнопленных.

Также представитель Кремля пояснил, что на данный момент рано говорить о том, наградят ли экипаж самолета, потому что расследование крушения только началось.

«Нет. Пока непонятно. Пока нет сведений. Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить?» — подчеркнул он.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Дмитрий Песков

Как отреагировал президент Украины

Владимир Зеленский только спустя 13 часов после крушения Ил-76 выступил с обращением, где просит провести международное расследование авиакатастрофы.

По его словам, он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки (ГУР) и Министерства юстиции.

«Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля. <...> ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. <...> И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров относительно имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — сказал он.

Что известно о членах экипажа Ил-76

Аппарат губернатора и правительства Оренбургской области в своем Telegram-канале опубликовал фамилии членов экипажа, кто управлял военно-транспортным самолетом Ил-76.

«В списке погибших значатся: командир корабля Беззубкин; помощник командира корабля Чмирев; штурман Высокин; бортинженер Пилуев; борттехник Житенев; бортрадист Саблинский», — говорится в публикации.

Также в правительстве Оренбургской области выразили соболезнования родным и близким погибших.

Напомним, что вчера, 24 января, около 11:50 по московскому времени стало известно, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ пояснили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих ВСУ, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В российском ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

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