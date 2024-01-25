В Кремле прокомментировали возможность награждения экипажа Ил-76 Песков рассказал, что решение о награждении экипажа Ил-76 пока не принималось

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

О награждении экипажа сбитого под Белгородом самолета Ил-76 пока решение не принималось, поскольку неизвестно «до конца, что произошло», заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, говорить пока не о чем, останки самолета только начали исследовать.

Нет. Пока непонятно. Пока нет сведений. Пока непонятно до конца, что произошло. Только вчера начали следователи исследовать останки самолета. О чем сейчас можно говорить? — сказал Песков.

В среду, 24 января, Минобороны РФ подтвердило, что военный самолет Ил-76, на котором перевозили 65 пленных солдат ВСУ для обмена, потерпел крушение под Белгородом в результате попадания украинских ракет, запущенных из Харьковской области. По данным ведомства, на борту также находились шесть членов экипажа и трое сопровождающих. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что все люди на Ил-76 погибли.

После произошедшего Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с крушением военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, сообщил глава МИД Сергей Лавров. Дипломат обратил внимание, что украинская сторона могла бы рассказать, как случилась трагедия.