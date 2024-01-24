ВСУ сбили Ил-76 над Белгородом: реакция СМИ Запада, на чьей они стороне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ил-76

Некоторые западные издания 24 января опубликовали статьи на тему сбитого ВСУ российского самолета Ил-76 в Белгородской области. Что писали журналисты?

Что пишет американская газета The Washington Post

В публикации американского СМИ говорится, что сразу же после крушения появились «противоречивые сведения о том, кто находился на борту самолета Ил-76». По информации Минобороны России, в самолете находились украинские военнопленные, которые погибли в результате происшествия.

При этом в украинском координационном штабе по обращению с военнопленными не могут ответить на вопрос, действительно ли на борту были бойцы ВСУ, отмечает The Washington Post.

Также в публикации американской газеты цитируется материал «Украинской правды», где сообщается, что Ил-76 якобы перевозил ракеты для системы С-300, но не уточняется, что первоначальная статья о том, что именно ВСУ сбили транспортник, была отредактирована.

Что пишут журналисты Reuters

Британское издание Reuters опубликовало материал, где процитировало заявление Минобороны России о том, что именно украинские военные сбили российский самолет, где находились 65 военнопленных ВСУ.

При этом авторы агентства сообщили, что им не удалось на данный момент установить, были ли на борту военнопленные или какой-то иной груз, подчеркнув, что Россия и Украина неоднократно производили обмен военнопленными.

«Агентству Reuters не удалось немедленно проверить подробности о том, кто находился на борту сбитого самолета, но Москва и Киев регулярно обменивались пленными с тех пор, как Россия начала в феврале 2022 года специальную военную операцию на Украине», — говорится в публикации.

Британское издание подчеркнуло, что Министерство обороны Украины не сразу же ответило на запрос о комментарии, а информационное агентство «Интерфакс-Украина» сообщило, что пока не располагает достоверной информацией, но поделится ею, «когда она появится».

Также в Reuters обратили внимание на публикацию «Украинской правды», которая была через некоторое время отредактирована после того, как российское военное ведомство подтвердило, что на борту были украинские солдаты.

Румынское издание Realitatea отметило, что многие СМИ Украины и Telegram-каналы удалили или изменили свои материалы о том, что именно ВСУ сбили Ил-76, после того, как стало известно, что там находились военнопленные, а не ракеты, которые якобы должны были быть поставлены для ВС РФ.

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Что написало издание BBC

Журналисты BBC опросили нескольких экспертов, которые подтвердили, что самолет ВКС РФ был сбит ракетой в небе над Белгородской областью.

«Можно увидеть, как самолет теряет высоту еще до того, как взорвется огненный шар. Видимый в небе шлейф дыма „соответствует взрыву“», — рассказал бывший морпех США и военный эксперт Марк Канциан.

Кристофер Петров, эксперт по наземной противовоздушной обороне, объяснил, что кадры, на которых видно, как самолет снижается, указывают на то, что он был поврежден еще до столкновения с землей.

«Примерно за одну-две секунды до крушения, судя по всему, на борту произошел пожар, при этом небольшой фрагмент самолета отделился и снизился самостоятельно, исходя из носовой части самолета», — сказал он.

Кристофер Петров добавил, что шлейф дыма на видео «может намекать на развертывание ракеты класса «земля — воздух».

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