«Просто чудовищно»: Песков об атаке ВСУ на самолет Ил-76 Песков назвал чудовищной атаку ВСУ на Ил-76 с украинскими пленными

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Вооруженные силы Украины поступили чудовищно, заявил журналистам представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя катастрофу Ил-76 под Белгородом. Он добавил, что, перед тем как экипаж борта посмертно представят к наградам, должно завершиться расследование трагедии, передает РЕН ТВ.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Обмен пленными — это процесс, который происходит в полной тишине. То, что украинцы убили своих пленных граждан, которые должны были оказаться у себя дома буквально через сутки, — это чудовищно совсем. Это просто чудовищно, — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента России добавил, что Москва согласна на международное расследование крушения Ил-76, если оно будет рассматриваться как преступление украинских властей. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости международного расследования катастрофы российского военного самолета, перевозившего украинских военнопленных.

Ранее глава координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов выразил мнение, что украинские войска сбили Ил-76 с собственными военнопленными как минимум по трем причинам, одной из которых является запугивание солдат ВСУ, массово сдающихся в плен. Другие две причины, по его словам, — показать западным кураторам «способность и дальше убивать русских» и срыв всех переговоров по обмену пленными.