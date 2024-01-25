В Кремле назвали условия для международного расследования крушения Ил-76 Песков заявил о необходимости международного расследования преступлений Киева

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Владимир Зеленский

Международное расследование крушения Ил-76 под Белгородом необходимо, если оно будет рассматриваться как преступление украинских властей, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости международного расследования катастрофы российского военного самолета, перевозившего украинских военнопленных, пишет РИА Новости.

Если он имеет в виду международное расследование преступных действий киевского режима, оно однозначно нужно, — сказал Песков.

О том, что Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76, Зеленский заявил накануне. По его словам, он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки (ГУР) и Министерства юстиции. Также сообщалось, что президент отменил поездку по стране до выяснения всех обстоятельств крушения.

Самолет упал накануне. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди на Ил-76 погибли.