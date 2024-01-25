Названы три причины, почему Украина сбила Ил-76 с солдатами ВСУ Рогов: Киев сбил Ил-76 с пленными украинцами для запугивания военных ВСУ

Фото: МО Украина

Украинские войска сбили Ил-76 с собственными военнопленными как минимум по трем причинам, одной из которых является запугивание солдат ВСУ, массово сдающихся в плен, заявил РИА Новости глава координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Другие две причины, по его словам, — показать западным кураторам «способность и дальше убивать русских» и срыв всех переговоров по обмену пленными.

Удар был нанесен преднамеренно и целенаправленно. Противник знал, что этот борт использовался не в военных целях, а для перевозки пленных, — считает он.

Рогов отметил, что киевским властям в настоящий момент обмены невыгодны, поскольку украинцы возвращаются из плена и рассказывают, что к ним в России относились нормально. Он убежден, что чем больше людей возвращаются, тем больше на Украине рушится вся пропаганда русофобии.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди на Ил-76 погибли.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Франция, в январе занимающая пост председателя Совета Безопасности ООН, отказалась проводить заседание в связи с катастрофой Ил-76. По его мнению, такое решение является злоупотреблением полномочий.