Зеленский призвал к международному расследованию катастрофы Ил-76

Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press

Киев будет настаивать на международном расследовании катастрофы Ил-76 в Белгородской области, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. По словам главы государства, он провел экстренное совещание по данному вопросу с руководством вооруженных сил страны, Главного управления разведки (ГУР) и Министерства юстиции.

Нужно установить все четкие факты. Настолько, насколько это возможно, учитывая, что падение самолета произошло на российской территории — вне зоны нашего контроля. <...> ГУР занимается выяснением судьбы всех пленных. <...> И я дал поручение министру иностранных дел Украины проинформировать партнеров относительно имеющихся у Украины данных. Наше государство будет настаивать на международном расследовании, — сказал Зеленский.

Ранее стало известно, что президент Украины отменил поездку по стране до выяснения всех обстоятельств крушения Ил-76.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области.

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что к пуску, приведшему к крушению самолета Ил-76, могут быть причастны инструкторы из Великобритании или США. По его словам, возможно, они были не осведомлены о гуманитарных целях сбитого борта или хотели прервать любые подобные инициативы со стороны Украины.