Военкор допустил, что к «роковому пуску» по Ил-76 причастна не Украина Военкор Коц: инструкторы из США или Великобритании могли сбить Ил-76

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Коц в Telegram-канале предположил, что к пуску, приведшему к крушению самолета Ил-76, могут быть причастны инструкторы из Великобритании или США. По его словам, возможно, они были не осведомлены о гуманитарных целях сбитого борта или хотели прервать любые подобные инициативы со стороны Украины.

Вполне возможно, что роковой пуск был осуществлен профессиональными инструкторами из США или Британии, которые либо по случайному совпадению не были осведомлены о гуманитарных целях сбитого Ил-76, или же, наоборот, знали, кого сбивают, и таким образом хотели пресечь любые гуманитарные инициативы, — заявил Коц.

По словам военкора, экспертиза подтверждает, что самолет был сбит из зенитного ракетного комплекса «Патриот». Вероятность того, что командование ВСУ не знало, кто именно находится на борту, практически нулевая, добавил он.

Скоро результаты расследования прольют свет на эту трагедию и на Украине узнают имена виновных в гибели их мужей и сыновей, которые так и не вернулись домой, — отметил военкор.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военный самолет, перевозивший украинских пленных, был сбит ВСУ из района села Липцы в Харьковской области. Произошедшее в ведомстве назвали терактом.