В Кремле рассказали о перспективах по обмену пленными после ЧП с Ил-76 Песков назвал неясными дальнейшие перспективы по обмену пленными солдатами

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Сейчас ничего нельзя сказать о дальнейших перспективах обмена военнопленными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, процесс обмена пленными солдатами должен проходить в абсолютной тишине.

Каким образом это (инцидент с Ил-76. — NEWS.ru) скажется на перспективе обменного процесса — этого сегодня никто не скажет. Это процесс, который должен идти в абсолютной тишине, — сказал представитель Кремля.

24 января около 11:50 по московскому времени СМИ сообщили, что в Белгородской области упал военный самолет Ил-76. В Министерстве обороны РФ уточнили, что на борту находились 65 пленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, а также шестеро членов экипажа и трое сопровождающих. В оборонном ведомстве заявили, что самолет был сбит в результате попадания украинских ракет, выпущенных зенитчиками ВСУ из Харьковской области. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что все люди на Ил-76 погибли.

Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Место авиакатастрофы в Белгородской области Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/belgorod1/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press Фото: vk.com/newsbelgorod/Global Look Press

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Франция, в январе занимающая пост председателя Совета Безопасности ООН, отказалась проводить заседание в связи с катастрофой Ил-76. По его мнению, такое решение является злоупотреблением полномочий.