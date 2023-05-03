«Крошка Картошка» появится на Северном Кавказе Точки общепита «Крошка Картошка» откроются на Северном Кавказе

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Сеть ресторанов быстрого питания «Крошка Картошка» появится на Северном Кавказе. Соглашение о сотрудничестве подписали гендиректор госкомпании «Кавказ.РФ» Андрей Юмшанов и сооснователь сети «Крошка Картошка» Виталий Науменко в рамках Кавказской инвестиционной выставки, которая проходит с 2 по 4 мая в Минеральных Водах.

Вместе с сетью «Крошка Картошка» будем помогать бизнесу СКФО развиваться в сфере общественного питания. Предприниматели смогут открыть новые точки сети в формате фудтрака, мини-кафе или стационарного кафе на льготных условиях, — сообщили в пресс-службе компании «Кавказ.РФ».

Льготные условия будут включать привлечение финансирования со ставкой от 3%, поиск дополнительных мер господдержки, аналитику с оценкой местоположения и анализом трафика, адаптированную под регион бизнес-модель, пошаговый план открытия, включая маркетинговые мероприятия и комплексное обучение сотрудников.

Объем минимальных инвестиций в проект — от 3,5 млн руб. до 5,5 млн руб. в зависимости от типа заведения. Средний срок выхода на окупаемость по плану составит от двух до четырех лет.

Год назад генеральный директор ООО «Крошка Картошка» Сергей Зайцев был потрясён новостями о закрытии «Макдоналдса» и выразил надежду, что это решение временное. Он напомнил, что в этой сети общепита работали 63 тысячи сотрудников. Зайцев считает, что решение «Макдоналдса» приостановить работу в России было политически неверным и не совсем гуманным.