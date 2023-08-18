Коц допустил применение Киевом химоружия: что пишут военкоры 18 августа Военкоры рассказывают о главных событиях СВО

Фото: МО Украины

Военные корреспонденты и блогеры прокомментировали главные события специальной военной операции (СВО) России на Украине. Сладков рассказал о лике Девы Марии в госпитале Вишневского. Поддубный раскрыл подробности гибели двух человек от неразорвавшейся кассеты в Донецке. Коц допустил применение Киевом химического оружия. Что пишут военкоры 18 августа — в материале NEWS.ru.

Александр Сладков рассказал, как лик Богородицы появился в госпитале Вишневского

Военный корреспондент Александр Сладков побывал в Центральном военном клиническом госпитале имени Вишневского в Москве и показал напоминающие лик Богородицы ореолы на внутренних дверях отделений.

«У меня мурашки по коже пошли, когда я наткнулся на первую такую дверь. Это было неожиданно. Меня поразила сама история появления лика Богородицы. Оказывается, первые полтора месяца СВО в „Вишне“ (госпитале имени Вишневского. — NEWS.ru) не было ни одного „двухсотого“. В госпитали в Москву везут всегда самых тяжелых „трехсотых“, и первые полтора месяца всех спасали. И тут первый военный скончался от ран. В следующую же ночь на многих дверях госпиталя появились лики Девы Марии», — рассказал журналист.

Евгений Поддубный: «Кассета упала с дерева и убила двух человек в Донецке»

Военный корреспондент Евгений Поддубный отмечает, что количество погибших в результате применения ВСУ кассетных боеприпасов в ДНР «идет на десятки». 18 августа в Донецке два человека погибли от взрыва «кассеты».

«В Донецке два человека погибли, еще двое получили ранения при детонации ранее неразорвавшегося кассетного боеприпаса. Погибшие и пострадавшие — сотрудники коммунальных служб. По предварительной информации, „кассета“ упала с ветвей дерева, под которым находились люди. Число погибших и раненых гражданских от кассетных боеприпасов в ДНР уже идет на десятки. США же, как главный поставщик Украины, утверждают, что Киев применяет его „надлежащим образом“», — пишет Поддубный.

В июле Вашингтон начал поставлять Киеву кассетные боеприпасы. Их особенность в том, что при разрыве на высоте один такой снаряд разбрасывает десятки более мелких элементов, которые поражают осколками большую площадь. Один снаряд может содержать до 88 суббоеприпасов.

Фото: МО Украины

Андрей Руденко: «Два украинских Су-25 сбиты»

Военный репортер Андрей Руденко сообщил об уничтожении двух штурмовиков Су-25 ВВС Украины.

«Два украинских Су-25 сбиты в зоне проведения специальной военной операции. Один штурмовик противника был уничтожен в воздушном бою в небе над ДНР, второй сбили расчеты ПВО в районе населенного пункта Малая Токмачка в Запорожской области», — написал журналист.

«Архангел спецназа»: российский боец совершил героический поступок

Авторы Telegram-канала «Архангел спецназа» опубликовали историю эвакуации раненого военнослужащего ВС РФ в зоне СВО.

«Во время боевой задачи, при которой было необходимо зайти вглубь к противнику, военнослужащий получил тяжелое ранение. Поиск продолжался всю ночь. Его нашли на рассвете, он был непосредственно у опорного пункта противника. Наш воин, несмотря на жужжание „птиц“ (беспилотников. — NEWS.ru) над ним, опасности смерти и зная о последствиях, отбросил все мысли в сторону и совершил героический поступок — пополз в сторону противника спасать боевого товарища», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Герман Куликовский: «История с передачей F-16 может затянуться»

Военный эксперт Герман Куликовский полагает, что передача F-16 Украине может затянуться дольше, чем на год. По его словам, скорость передачи самолетов будет зависеть от четырех моментов:

Как быстро будут подготовлены пилоты? Как быстро ВВС Дании и Нидерландов пересядут на F-35? Сколько самолетов отправят в Аргентину, которой недавно Госдеп США разрешил продать 38 F-16? Кто может еще включиться в процесс?

«Предположим худший для нас расклад, при котором украинских пилотов дополнят „отпускниками“ и наемниками, которых на F-16 можно найти достаточно много. Но и в этом случае, учитывая необходимость готовить наземную инфраструктуру и техников, мы встретим до 50–60 истребителей ранних модификаций F-16, которые будут передаваться в течение 3-4 лет. При этом ни заправщиков, ни самолетов ДРЛО Украина не получит, а применение соответствующих натовских машин с территории Польши и Румынии не позволяет обеспечить эффективное раннее обнаружение к востоку от Днепра. Смогут ли F-16 доставить неприятности? Да, но их неизбежные потери от действий ПВО и истребителей будут куда более неприятны для Запада в медийном плане, чем результаты их ударов — для нас», — написал Куликовский.

Для господства ВСУ в воздухе требуется применение авиации НАТО в полном объеме, считает эксперт. «Этот ребус в НАТО хорошо понимают, и у меня есть подозрение, что история с передачей F-16 может и дополнительно затянуться сверх уже сказанного выше», — подчеркнул он.

Фото: US Air Force

Александр Коц: «Если бы у Киева было химоружие — травили бы газами»

Военный корреспондент Александр Коц прокомментировал гибель двух человек в Донецке. Он подчеркнул, что обстрел густонаселенного города кассетными снарядами, запрещенными рядом международных конвенций, — «преднамеренное истребление мирного населения».

«Украинской армии не впервой: прошлым летом ВСУ засыпали Донецк противопехотными минами ПФМ-1 „Лепесток“. Было бы у них химическое оружие, травили бы газами», — считает журналист.

«Рыбарь» рассказал о ситуации на Ореховском и Времьевском направлениях

Авторы Telegram-канала «Рыбарь» сообщили о вступлении в бой резервной 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Вчера штурмовые отряды 1-го и 3-го батальонов 82-й дшб при поддержке авиации и артиллерии атаковали позиции ВС РФ на рубеже Работино — Вербовое. Подразделения противника пытались прорваться на северо-восточную окраину Работино и на опорные пункты восточнее, но безуспешно. Атаки были отбиты, а ВСУ приступили к ротации и замене раненых под прикрытием артиллерии», — говорится в публикации «Рыбаря».

В целом после подключения одного из самых боеспособных подразделений ВСУ активность противника остается на прежнем уровне, отмечают авторы «Рыбаря». «Идут накаты пехоты с периодическими вылазками бронетехники. Это больше похоже на изматывание ВС РФ изнурительными боями в преддверии более массового наступления», — предполагает Telegram-канал.

На Времьевском участке украинские формирования проводят перегруппировку, попутно осуществляя накаты на позиции ВС РФ в районе Урожайного, отмечает «Рыбарь».

«В районе Старомайорского подразделения 1-й отдельной танковой бригады оборудуют ложные позиции. Там же этим утром была попытка ротации на одной боевой бронированной машине (ББМ), по которой нанесли удар российские артиллеристы. Вдоль линии соприкосновения российские войска провели массированный обстрел по скоплениям противника, в результате чего уничтожили несколько БМП и ББМ», — говорится в публикации.

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