США одобрили поставки F-16: когда Киев их получит, переломят ли они ход СВО Что мешает ВСУ использовать эти самолеты

Фото: Air Force Staff Sgt. Allison Payne

F-16

США согласились, чтобы Дания и Нидерланды передали Украине истребители F-16. Как сообщает Reuters, Вашингтон не просто приветствовал поставки, но и передал свои гарантии поддержки. По данным издания, ВСУ сможет использовать американские самолеты, как только украинские пилоты пройдут необходимое обучение. Когда это произойдет и как новые поставки повлияют на ход СВО — в материале NEWS.ru.

Что известно о письме Блинкена о поставках F-16

Вечером 17 августа журналисты Reuters опубликовали письмо госсекретаря США Энтони Блинкена своим коллегам в Дании и Нидерландах. В нем высокопоставленный американский чиновник дал согласие на то, чтобы эти страны передали Киеву истребители F-16, и выразил им «полную поддержку». По словам Блинкена, Украина сможет воспользоваться новыми возможностями, как только «первая группа пилотов завершит свое обучение».

Глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен подтвердил информацию о разрешении США. Он рассказал, что ранее вместе с министром обороны страны направил в Вашингтон некоторые предложения по передаче F-16 Украине, а «дружественное письмо» Блинкена стало ответом на их запрос. По словам Расмуссена, теперь Дания обсуждает со своими союзниками дальнейшие шаги для поставок американских самолетов, «скоро сможет дать более конкретную информацию по этому вопросу».

Одобрение получили и в Амстердаме. Глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра заявил, что приветствует решение Вашингтона «проложить путь для отправки» американских истребителей на Украину.

Фото: Air Force Staff Sgt. Jessi Roth F-16

Сколько истребителей F-16 могут отправить на Украину

Сколько американских самолетов окажется в распоряжении ВСУ, пока неясно. По мнению авторов Telegram-канала «Крылья войны», передать Украине F-16 готовы только те страны, которые выводят истребители этой модификации из эксплуатации и заменяют их на более современные F-35 — Дания, Нидерланды и Норвегия. США же могут стать основным поставщиком запчастей к ним, перечисляют авторы Telegram-канала.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в мае заявил, что Амстердам всерьез рассматривает возможность предоставления Украине F-16, поскольку в настоящее время они постепенно выводят истребители из состава своих вооруженных сил. По данным Министерства обороны страны, в настоящее время у Амстердама есть 24 действующих американских истребителя, которые будут выведены из эксплуатации к середине 2024 года. Еще 18 самолетов в настоящее время доступны для продажи.

Когда и как будут обучать пилотов F-16

«Крайне важно, чтобы Украина могла защитить себя от продолжающейся российской агрессии и нарушения ее суверенитета», — отметил Блинкен в своем письме. Для этого в прошлом месяце Киев подписал меморандум с 11 странами НАТО, которые должны научить украинских пилотов управлять американскими самолетами. Дания и Нидерланды возглавили коалицию, помимо них туда вошли Бельгия, Канада, Литва, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания.

После подписания документа министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что F-16 защитят небо Украины и восточный фланг НАТО, а пилоты ВСУ готовы освоить их как можно быстрее.

Стороны рассчитывают начать обучение в этом месяце, чтобы увидеть результаты уже к началу следующего года. Однако точной информации, когда и где это будет происходить, пока нет. Несколько дней назад в Белом доме сообщили, что все еще не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков, но вместе с тем отметили, что этот вопрос находится на рассмотрении.

В начале лета сообщалось, что учебный центр откроют в одной из стран Восточной Европы. СМИ писали, что главный претендент — Румыния. Предполагается, что обучением пилотов займутся специалисты компании Lockheed Martin — производителя истребителей F-16.

Фото: ir Force Senior Master Sgt. Ralph Branson F-16

Как отбирают украинских пилотов для обучения на F-16

В начале августа Politico сообщило, что 8 украинских летчиков уже отобраны для участия в западной программе по освоению F-16. По сведению источников издания, все они свободно владеют английским языком и готовы к обучению, как только будет согласован официальный план подготовки.

Еще 20 пилотов со знанием английского на начальном уровне отправят на трехмесячные языковые курсы в Великобританию для его полного освоения.

«Суммарно 32 украинских пилота, которых хватает на две эскадрильи, были выбраны для потенциального участия в программе подготовки, однако владение английским остается проблемой», — говорится в статье Politico.

При этом не сообщается, кто именно занимается отбором участников программы.

Фото: Air Force Tech. Sgt. Daniel Asselta F-16

Когда Киев может получить F-16

Западные страны выражают полную готовность помочь Украине с поставками F-16 и обучением летчиков в ближайшее время, но Киев не сможет получить их в этом году. Газета The Netherlands Times со ссылкой на источник сообщает, что истребители F-16 могут быть поставлены Украине не раньше чем через год. По данным издания, 18 августа было объявлено, что первые украинские летчики завершат обучение только летом будущего года.

По словам представителя ВВС Украины Юрия Игната, хотя «вопрос с поставками сдвинулся с места», стало очевидно, что Украина не сможет получить F-16 этой осенью или зимой, а на это «были большие надежды».

Как пишет The Washington Post (WP), некоторые американские чиновники критикуют администрацию президента США Джо Байдена за то, что она до сих пор не доставила более мощное вооружение ВСУ, чтобы достигнуть целей контранаступления. По данным издания, в Вашингтоне считают, что самолеты F-16 не помогли бы Киеву в контрнаступлении из-за российских систем ПВО.

Для российских военных F-16 — идеальная цель, заявил NEWS.ru военный эксперт Андрей Клинцевич. Он рассказал, что как только американские самолеты приблизятся минимум на 200 км к границе РФ, их всех гарантированно собьют российские дальние ракеты «воздух — воздух» Р-37 с дальностью 300 км и комплексы ПВО.

«Но если они будут летать вдоль западной границы Украины, пуская оттуда 500-километровые ракеты, то здесь сложнее. Придется наносить удары по аэродромам базирования», — сказал Клинцевич.

Фото: Air Force Staff Sgt. Madeline Herzog 32 украинских пилота были выбраны для участия в программе подготовки

WP пишет, что часть конгрессменов США выступает против военной помощи Киеву. Они утверждают, что контрнаступление Украины не достигнет города Мелитополя и, если этот вывод окажется верным, то Киев не сможет выполнить свою главную задачу — разорвать сухопутный мост России в Крым в этом году.

Поможет ли F-16 в контрнаступлении ВСУ

С F-16 получится так же, как с танками Leopard, заявил NEWS.ru президент Академии геополитических проблем РФ Леонид Ивашов. По его словам, тогда ожидали, что ситуация на фронте изменится коренным образом, однако этого не произошло, «как вели целый год там бои за отдельные поселки, так и ведут».

«Да, безусловно, это будет поддержка на поле боя. Тем более он самолет универсальный, может работать по земле и в воздухе. Но мне кажется, что это серьезным образом ситуацию на фронте не изменит», — предположил Ивашов.

Эксперт отмечает, что Нидерланды и Дания не обладают большим количеством самолетов, чтобы поддержать ВСУ. При этом он отмечает, что неясно, сколько летчиков уже подготовлено, «ведь это серьезный процесс, который занимает как минимум около года».

«Также значение имеет, какой модернизации будут самолеты. Самолеты первых выпусков серьезно отличаются от самолета последних выпусков. Но самое главное — F-16 надо прикрывать на поле боя зенитно-ракетными средствами. Сколько их осталось у Киева?» — задается вопросом Ивашов.

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