«Вопрос ближайших месяцев»: в России нашли способ повысить точность ракет Заместитель генерального конструктора НПЦАП Александр Сапожников рассказал про новинки ракетного оружия и экспедицию на Луну

Фото: NEWS.ru

Головка самонаведения работает благодаря приемникам отраженного лазерного излучения

Один из лидеров ракетно-космической отрасли России — Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н. А. Пилюгина (АО НПЦАП) — представил на форуме «Армия-2023» новинки систем управления ракет. Заместитель генерального конструктора предприятия Александр Сапожников рассказал NEWS.ru о новых разработках и о деталях проходящей сейчас экспедиции на Луну.

— Вы представили на форуме инициативную разработку лазерной системы самонаведения для ракет малого калибра. В чем актуальность этой разработки?

— Дело в том, что систем лазерного наведения для ракет малого диаметра в России еще не делают, есть только зарубежные разработки. У нас есть хорошие изделия на калибры 300 миллиметров, 200. А на 80 пока нет. Мы представили прообраз системы управления, который вписывается в диаметр 80 миллиметров. В этих размерах решаются, в принципе, задачи наведения боеприпасов РСЗО, авиационных ракетных снарядов.

Фото: NEWS.ru Тактическое и оперативно-тактическое вооружение должно стрелять точно

На нашем стенде на форуме показан концептуальный макет системы, здесь показаны принципы наведения. Головка самонаведения здесь работает благодаря приемникам отраженного лазерного излучения, — они стоят на концах четырех крыльев ракеты. То есть она видит точку от условной лазерной указки, которую навели на цель. И наводится по этой точке. Для работы системы нужен еще лазероизлучатель, и здесь есть разные варианты. В идеале — расположить его на самом снаряде, хотя это достаточно сложно в таких габаритах. Более простой вариант — подсветка цели беспилотниками или целеуказателями с земли. Приемники ловят отражение, элероны на крыльях отрабатывают перемещение цели — то есть изделие летит в цель, даже если она двигается.

В результате мы получаем систему, где в габариты 80 миллиметров диаметра вписаны сами рули, привод рулей, приемники сигнала, блок вычислительный. В общем, все, что нужно, чтобы управлять таким изделием с таким калибром.

— Точность какую обеспечивает?

— В данном случае точность зависит от подсветки цели. Если не будет каких-то помех, не будет потери сигнала, то практически отклонение будет не больше 2-3 метров. Плюс надо учитывать динамику изделия, — сами понимаете, оно не летит прямо, все время маневрирует. Но в любом случае — точность в пределах 2-3 метров.

Фото: «Роскосмос» «Луна-25»

— Ваш прибор ориентации в космическом пространстве стоит на станции «Луна-25», что он дает проходящей сейчас лунной экспедиции?

— «Луна» — это станция, которая буквально в эти дни совершает маневр торможения и выходит на орбиту Луны. На станции стоит измерительный блок, который разрабатывался нами очень срочно, рекордно быстрыми темпами. Изначально было предусмотрено сотрудничество с иностранной фирмой «Астрикс», был контракт, на него было все рассчитано и заложено по срокам. Потом из-за санкций и известных событий этот контракт отменился. Возникла ситуация: иностранной аппаратуры нет, нужна срочная замена.

И нам удалось создать прибор БИУС-Л с теми же характеристиками, с теми же габаритами, который успешно работает. БИУС-Л — это блок измерения угловых скоростей, а буква «Л» обозначает Луну. Он уже хорошо показал себя в ходе полета, хотя самая сложная задача для него — это посадка станции на поверхность Луны. Там будут требоваться максимальные возможности. Как они проявятся — подождем немножко и увидим.

— Кроме БИУС-Л у вас на форуме представлен блок БИУС-14, а он для чего предназначен?

— БИУС-14 — это для различных космических аппаратов. Например, для самарского «Прогресса», для «Ресурса» и еще для целого ряда «закрытых» (засекреченных. — NEWS.ru) аппаратов. Если говорить о компоновке, то БИУС-Л — это трехосный прибор, нерезервированный. То есть он определяет положение по трем осям, и на каждую работает независимая цепь аппаратуры. Если какая-то из них сломается, то ориентирование по соответствующей оси будет потеряно. Поэтому таких приборов на аппарате «Луна-25» стоит два. Аварийное резервирование обеспечивается за счет наличия сразу двух приборов. А БИУС-14 — четырехосный прибор, держит отказ любой независимой цепи. Задачи выполняет те же самые. Это прибор для работы в космосе, для коррекции скорости, орбиты и так далее.

Фото: NEWS.ru БИУС-14 и БИУС-Л

— Как быстро вы разработали БИУС-Л?

— Разработан и изготовлен он был буквально за полтора года. Для таких задач это очень быстрый срок. Для сравнения: в обычных, не авральных, условиях на создание подобного прибора уходит в среднем 3-4 года.

— Какие у него перспективы?

— Насколько я знаю, лунная программа пуском «Луны-25» не заканчивается. Наш прибор уже заложен в контуре управления, поэтому, если он себя нормально покажет, смысла его менять на других пусках нет. Потом, есть намеки на межпланетные программы — Венера, Марс. В принципе, это базовый модуль для межпланетных миссий в пределах всей Солнечной системы.

Особенно хорош наш БИУС оказался в нынешних условиях — тем, что сделан полностью на отечественной электронике. Это было одной из задач, и ничего импортного в нем нет!

— Как долго он останется в строю?

— БИУС-Л рассчитан на 15 лет. Но все дело в том, что современная электроника обновляется каждые 7–10 лет. Она меняется полностью, так что сделать сейчас этот прибор — одно, а воспроизвести его в каком-нибудь, условно, 2035 году — это будет большая проблема. Не будет той элементной базы, на которой его сейчас делают. Там будут другие, новые приборы, и это нормально. Космическая техника — это не холодильник, нельзя сделать конструкцию, которая работала бы 30–50 лет без изменений.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Точность боеприпасов и коррекция полета - это особенно больная тема

— Есть ли у вашего предприятия разработки для СВО?

— Конечно. Занимаемся темой улучшения точности наших боеприпасов, коррекцией полета. Сейчас, в плане СВО, это особенно больная тема. Речь про тактическое и оперативно-тактическое вооружение, и оно должно стрелять точно. Отклонения в полете всегда будут — из-за ветра, разной плотности воздуха, других причин. Это может быть вопрос нескольких метров, и должна быть коррекция. Опыт показал, что спутниковое наведение — не панацея от всех бед. Можно с ним бороться, его можно глушить и искажать. Поэтому, естественно, сейчас очень активно изучаются и другие варианты. Вот вариант для 80-миллимитрового калибра — это лазерная головка самонаведения, но она требует некой поддержки, чтобы кто-то подсветил цель. Ну и вопрос энергетики тоже остается. Каждый элемент аппаратуры при работе сколько-то тысячных ватта забирает, запас не бесконечен. Так что сейчас изучаются другие варианты, на других физических принципах.

— Подробнее можно?

— Пока нет. Но работа сейчас идет полным ходом. На уровне проверки — это вопрос ближайших месяцев. Причем проверки реальной. Не то чтоб где-то в лабораторных условиях, а вопрос уже полигонных испытаний. Пока не гарантируем результат, но есть большие надежды.

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