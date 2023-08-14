«Тысячи свежих могил»: в США рассказали о последствиях наступления ВСУ Полковник Макгрегор: на Украине выкопали 123 тысячи могил после наступления ВСУ

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине приготовили 123 тысяч новых могил после провала контрнаступления ВСУ, заявил в своем блоге на YouTube экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, такие данные получены со снимков из космоса. Бывший советник добавил, что считает украинских кризис катастрофой, которой нужно положить конец.

Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек. Я видел исследования, где, согласно данным со спутниковых снимков, подсчитано, что 123 тысячи свежих могил готовы для погибших украинских солдат, — сказал Макгрегор.

Ранее экс-помощник бывшего главы государства Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что провал контрнаступления украинской армии является результатом нерешительной политики президента США Джо Байдена. Болтон объяснил медленное продвижение ВСУ и отсутствие значимых успехов недостаточной оперативностью в оказании военной помощи Киеву.

До этого украинские СМИ обвинили в провале наступления советников НАТО. По мнению журналистов, западные военные теоретики плохо ориентируются в текущей обстановке на фронте, поэтому их советы оказались бесполезными. Они также предположили, что США отказываются передавать ВСУ истребители F-16 из опасений, что ВС РФ будут легко сбивать этим самолеты и это покажет неэффективность западных доктрин.