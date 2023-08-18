Военкор узрел лики Богородицы на запотевших дверях госпиталя Сладков показал лики Богородицы на стеклах военного госпиталя

Фото: Global Look Press

Военный корреспондент Александр Сладков показал в своем Telegram-канале видео из Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского в Москве, где на запотевших стеклах внутренних дверей стали проявляться лики Богородицы. По его словам, он увидел их случайно, а врачи и медсестры к этому уже привыкли.

У меня мурашки по коже пошли, когда я наткнулся на первую такую дверь. Это было неожиданно, — написал он .

Военкор рассказывает историю появления ликов. Он отмечает, что первые полтора месяца специальной военной операции России (СВО) в госпитале, куда везут самых тяжелораненых, не умер ни один российский солдат. По его словам, образы на стеклах появились на следующую же ночь после того, как от ран здесь скончался первый боец.

Ранее госпиталь Вишневского посетил президент России Владимир Путин. Глава государства пообщался с военнослужащими, которые были ранены в зоне СВО на Украине и теперь проходят здесь лечение. Несколько бойцов получили из рук президента ордена Мужества. Президент лично вручил звезду Героя России командиру стрелкового взвода Юрию Жуланову, который вывел раненых сослуживцев из-под обстрела.

Позже в лечебное учреждение приехал министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он также вручил бойцам государственные награды, ордена Мужества, медали Суворова и «За отвагу». Глава Минобороны похвалил врачей и отметил особую роль их военных коллег.