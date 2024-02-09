Карлсон и Путин: что важное вы могли пропустить

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Интервью Владимира Путина, данное журналисту Такеру Карлсону, собрало в первые же часы свыше 70 млн просмотров. Утверждают, что его смотрел даже Джо Байден, вопреки уверениям его пресс-службы, что, мол, ничего нового они не услышат. И если действительно Сонный Джо проснется и выступит со своим комментарием, то будет достигнута еще одна цель столь ожидавшегося интервью. Худо-бедно две державы вступят в заочный, но диалог. И к тому же позиции обоих государств будут параллельно и публично засвечены.

Впрочем, не стоит думать, что высказывания Владимира Путина интересны прежде всего иностранной аудитории. Есть мысли, которые будут близки, важны и нам.

Об Украине и не только

Действительно, украинской проблематике было уделено значительное время, ведь это квинтэссенция нынешних противоречий России и Запада. И исторический экскурс был проведен не потому, что президент намеревался обходить современные острые вопросы. А потому, что для американцев историческое единство ныне двух независимых стран — терра инкогнита.

Американцам внушают, что Россия напала на Украину, чтобы лишить ее, бедную, демократии и кока-колы, что фактически одно и тоже. Потому Карлсон и получил в подарок копию обращения Богдана Хмельницкого к русском царю, в котором он просит «взять под свою руку русские земли, называемые сейчас Украиной».

Потому Владимир Путин и воспринимает украинский конфликт как следствие распада СССР и фактически как акт гражданской войны. И неслучайно, по его словам, прекращение вмешательства извне, прекращение поставок вооружений положат конец столкновениям в течение нескольких недель. Несмотря на промывание мозгов на Украине, народы остаются близкими и исторически, и духовно, и культурно.

Фото: kremlin.ru Владимир Путин

Но ответы президента касались не только преодоления украинских противоречий, фактически речь шла о возможности построения архитектуры всеобщей безопасности. Без сомнения, многие подобные тезисы неоднократно доводились до западных собеседников. Но на этот раз они изложены на максимально широкую аудиторию. А Карлсон выступил уже как модератор.

Приглашение к переговорам

Фактически Путин четко выдвигает условия переговоров, к которым Россия давно готова. Причем их предметом должна стать не только Украина, которая законодательно запретила себе такие переговоры, но и в целом отношения России с Западом.

Причем Путин не зря отмечает сервильность нынешних европейских политиков, которых Вашингтон легко «продавливает». То есть они не могут быть реальными собеседниками. К тому же и украинская верхушка полностью зависит от США. Так что реальный диалог по существу возможен только с США, которые должны все-таки признать ряд своих ошибок. Хотя некоторые уже не исправить, в частности расширение НАТО.

Но пока в психологии заокеанских элит господствует установка на доминирование любой ценой, основанная на применении силы, ничего принципиально не изменится. И тут президент дает понять, что дело не в роли личности в истории. Неважно, кто в Белом доме — Байден или Трамп. Важно настроение элит, которым, мол, пора понять, что мир меняется. Но у США есть возможность к переменам приспособиться, используя те преимущества, что у Америки еще сохраняются.

Собственно, на такие слова и стоит ждать реакции Белого дома, которая может стать весьма показательной. Ведь суть обращения к западным элитам сводится к одной простой мысли: вы слишком долго почивали на лаврах. Но теперь ход истории покажет, насколько вы адекватно воспринимаете неминуемые перемены. И в таком понимании и заключается ответственность западных элит за будущее планеты. Конфронтация — путь в никуда, ко всеобщей катастрофе. А сами переговоры президент США сможет реально вести только от имени всей нации.

Фото: kremlin.ru Такер Карлсон, Владимир Путин

А что важно нам

Думаю, наша аудитория прежде всего среагирует на слова президента о том, что мы будем сражаться до конца, раз нет достойного диалога при уважении интересов всех участников. И это ответ на все разговоры и вбросы о готовящихся «договорняках» и странных, якобы постоянно циркулирующих между столицами, посредниках.

И как бы между делом Владимир Путин напомнил о том, что Россия опередила всех в создании гиперзвукового оружия, против которого бессильны нынешние системы ПРО. Имеющий уши да услышит.

И еще один тезис нам, как кажется, крайне интересен. На вопрос Карлсона о судьбе его коллеги, американского журналиста Гершковича, арестованного у нас за шпионаж, Путин ответил лаконично, что мы исчерпали лимит жестов доброй воли. Как говорится, давно пора.

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