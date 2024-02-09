Названа главная особенность интервью Владимира Путина Такеру Карлсону Депутат Яровая: Путин рассказал правду об истории России и о принятии решений

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону изложил правду об истории России и о принятии решений, влияющих на глобальную безопасность, заявила NEWS.ru вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. По ее словам, это очень важно, так как только правда должна быть основой большой политики.

Президент России провел серьезный, уважительный и честный разговор с политиками, журналистами и миллионами граждан мира одновременно. Президентом России развернуто и открыто изложены правда об истории России и важнейших исторических событиях, а также решениях, принимаемых нашим президентом, что, безусловно, является важнейшим вкладом в обеспечение глобальной безопасности и честного партнерства. Мы верили и верим в то, что только правда должна быть основой большой политики. Народы Европы, США и всего мира не только имеют право, а должны ее знать и на основе правды давать свои оценки и определять свое отношение к России и своему развитию, — сказала Яровая.

Она также отметила принципиальную важность того, что президент подробно раскрыл этапы принятия решений, влияющих на глобальную безопасность и глубинные причины появления проблем, созданных идеологами однополярного мира. По словам Яровой, в ответах Путина на вопросы Карлсона «разложено по полочкам» то, как Украина стала внешне управляемой со стороны США и стала «обслуживать агрессивную политику НАТО, направленную против безопасности России».

Это делает понятным для каждого — Россия защищает свои законные права и интересы и действует исключительно в этой логике равной и неделимой безопасности, — подчеркнула вице-спикер.

Ранее сообщалось, что американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента России Владимира Путина и опубликовал его на своем сайте. Интервью в соцсети Twitter (X) набрало более 50 миллионов просмотров примерно за пять часов. Количество репостов при этом превысило 155 тысяч, отметку «нравится» поставили более 474 тысяч человек. На YouTube видео в первые часы размещения посмотрели более 1,38 млн человек.