Кадыров показал новое видео с Никитой Журавелем: что там, где было снято

Фото: chechnya.gov.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в авторском Telegram-канале видео момента его встречи с активистом Никитой Журавелем, подозреваемым в поджоге Корана. Что об этом нужно знать?

Кадыров отметил, что еще до задержания Журавель «был подготовлен к подобным диалогам и повторял заранее заученную фразу о том, что постепенно приближается к принятию Ислама». По словам главы Чечни, в словах активиста не было искренности, потому что он «лгал и пытался юлить в других темах, снова и снова плавно переводя разговор к тому, что в будущем, возможно, захочет стать мусульманином».

«Отсутствие твердости и определенности в намерении, неуверенность, попытки уйти от прямых ответов выдали в нем настоящего шайтана, мерзкого осквернителя, который сжег Коран не из-за невежества или незнания, а осознанно, желая оскорбить мусульман, стравить конфессии в России, нарушить тот многолетний покой и перечеркнуть всю ту работу, которую выполняют российское государство и общественность ради межрелигиозного согласия», — возмутился Кадыров.

Глава региона считает, что Журавель — «выраженный провокатор и диверсант, действовавший в стиле европейских спецслужб, которого на Западе захотят представить как поборника демократии и свободы слова».

«Мы были свидетелями таких методов Запада не один десяток раз. Вот только у нас другие представления о свободе — неподдельные и в сто крат правильнее: в России свобода одних не ущемляет свободу других», — добавил Кадыров.

По информации Baza, ролик был снят в том же помещении, где 15-летний Адам Кадыров избил Журавеля.

Кто такой Никита Журавель и что он сделал

19 мая 2023 года доставщик еды Никита Журавель поджег Коран напротив мечети в Кировском районе города Волгограда. На следующий день его задержали. Он признался, что сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). По словам мужчины, акцию он устроил за вознаграждение в 10 тысяч рублей.

Журавеля подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих). Дело передали для дальнейшего расследования в следственное управление СК России по Чеченской Республике. В мае активиста доставили в СИЗО в Грозный.

Избиение Журавеля и последствия этого

Глава Чечни Рамзан Кадыров 25 сентября заявил, что его несовершеннолетний сын Адам действительно избил Никиту Журавеля. По его словам, подросток «совершил правильный поступок, поскольку каждый посягнувший на священную книгу должен понести суровое наказание». Кадыров также заявил, что гордится сыном. Он выложил в Telegram видео с моментом избиения.

Министерство внутренних дел России вынесло отказ в возбуждении уголовного дела после инцидента в СИЗО Грозного, писала Baza. Сообщалось, что решение принято по итогам проверки на основании возраста Адама Кадырова.

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов 6 октября заявил, что Адаму Кадырову присвоили звание Героя республики. Он отметил, что сын главы региона в своем возрасте сумел выучить наизусть Коран, заслужив высокое звание хафиза.

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