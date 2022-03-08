Instagram приостановит показ подписок пользователей в РФ и на Украине

Социальная сеть Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России и на Украине. Об этом говорится в сообщении компании Meta, которой принадлежит соцсеть, пишет РИА Новости.

Чтобы защитить сообщества на Украине и в России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах, — сказано в сообщении.

Будут понижены в выдаче публикации историй, которые содержат ссылки на российские государственные СМИ. Также эти ссылки будут помечены, чтобы «люди могли знать, что они ведут на сайты российских госСМИ».

4 марта на официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ.