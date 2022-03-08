Instagram приостановит показ подписок пользователей в РФ и на Украине
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
23:17, 08 марта 2022
Фото: pixabay.com
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Социальная сеть Instagram перестанет показывать подписки пользователей в России и на Украине. Об этом говорится в сообщении компании Meta, которой принадлежит соцсеть, пишет РИА Новости.
Чтобы защитить сообщества на Украине и в России, мы будем скрывать информацию о подписчиках людей, о тех, на кого они подписаны, и людей, кто подписан друг на друга в личных аккаунтах, расположенных в этих странах, — сказано в сообщении.
Будут понижены в выдаче публикации историй, которые содержат ссылки на российские государственные СМИ. Также эти ссылки будут помечены, чтобы «люди могли знать, что они ведут на сайты российских госСМИ».
4 марта на официальном сайте Роскомнадзора появилось сообщение о блокировке социальной сети Facebook в России. Регулятор пояснил, что причиной такого решения стала цензура в отношении российских СМИ.
Ранее глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов предположил, что доступ к заблокированным в России Facebook и Twitter может вернуться. При этом их аудитория в любом случае сократится, пользователи перейдут на более доступные ресурсы, считает он.