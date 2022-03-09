Глава СКР поручил расследовать подготовку Украиной атаки на Донбасс

Председатель Следственного комитета РФ (СКР) Александр Бастрыкин поручил следователям возбудить уголовное дело по факту подготовки ударной группировки Нацгвардии Украины к нападению на Донецкую и Луганскую народные республики. Он также заявил о необходимости продолжить фиксацию каждого факта обстрелов Донбасса и установить причастных к ним лиц, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

А. И. Бастрыкин поручил ГСУ СК России тщательно расследовать обстоятельства приготовления к совершению преступления в отношении мирных граждан Донбасса, осуществить сбор и фиксацию доказательств и установить всех причастных к этому лиц с целью последующего привлечения их к установленной законом ответственности, — говорится в сообщении.

Основанием для поручения о расследовании стала публикация Минобороны России документов о подготовке Киевом наступательной операции в Донбассе. Согласно секретному приказу командующего Нацгвардии Украины Николая Балана, наступление было запланировано на март 2022 года.

В документе присутствуют оригинальные подписи должностных лиц командования Нацгвардии Украины, ответственных за выполнение задач, подробно расписан план подготовки одной из ударных группировок.

Ранее сообщалось, что СКР возбудит уголовное дело по фактам заочных арестов российских деятелей культуры на Украине. Его фигурантами станут должностные лица украинской Генпрокуратуры.