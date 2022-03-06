Вильфанд рассказал о погоде на 8 марта в Москве

Температура воздуха 8 марта в Москве будет отличаться от климатической нормы всего на один градус и составит порядка пяти градусов мороза. В дальнейшем начнётся ещё более ощутимое похолодание. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Восьмого марта будет нормальная, морозная погода. Ночью будет -7...-9 градусов, по области до -12 градусов, а днём до минус 5 градусов, — сообщил метеоролог.

Он отметил, что температура окажется в рамках климатической нормы или чуть ниже.

Погода в этот день покажет свой игривый, женский нрав, потому что похолодает немного, дальше уже настоящий мороз, — предупредил Вильфанд.

Согласно его прогнозу, 9–10 марта температура составит уже минус 12 градусов, то есть на 7 градусов ниже климатической нормы.

Ранее Роман Вильфанд пообещал значительное похолодание почти на всей России. Исключением станет юг страны, там температура удержится на уровне климатической нормы.