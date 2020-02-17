https://static.news.ru/photo/88460a96-5211-11ea-8719-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Смольская/ТАСС

Специалисты Роскачества протестировали 23 торговые марки тушёной говядины из разных областей. Об этом сообщил ТАСС.

Пять образцов не заслужили высокого балла из-за содержания следов антибиотиков.

Содержание антибиотиков не регламентируется законодательством (требования есть только к сырью, но не к конечному продукту). По результатам испытаний в 5 торговых марках были обнаружены следы лекарственных препаратов, — приводит сообщение ТАСС.

Во время проверки на посторонние ДНК нарушения были обнаружены в 10 торговых марках, из них в шести было ДНК свиньи, в трёх — курицы и в одной — лошади.

Тем не менее серьёзных нарушений эксперты не выявили. Не было обнаружено нитрозаминов, тяжёлых металлов и пестицидов. Специалисты отметили, что вся продукция безопасна.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты Роскачества рассказали, как выбрать вкусную тушёнку.