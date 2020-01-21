Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает создание новой предпринимательской культуры главным успехом фонда. Об этом в кулуарах «Русского дома» в Давосе он рассказал корреспонденту NEWS.ru.
Главный успех — это создание новой предпринимательской культуры. Инновационной культуры. У нас теперь есть тысячи стартапов в стране, которые делают новый бизнес, новые разработки, создают рабочие места в огромном количестве. Этой культуры вообще не было раньше, теперь она появилась, — заявил он.
Дворкович также ответил на вопрос о том, что Сколково может предложить зарубежным инвесторам. По его словам это помощь в выходе на российский рынок. Он отметил, что интерес со стороны зарубежных инвесторов есть.
Ранее Дворкович рассказал корреспонденту NEWS.ru о том, в каких сферах отечественные разработки наиболее востребованы.
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