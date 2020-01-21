https://static.news.ru/photo/89bfc476-3cdf-11ea-a067-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Председатель фонда «Сколково», глава Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович считает создание новой предпринимательской культуры главным успехом фонда. Об этом в кулуарах «Русского дома» в Давосе он рассказал корреспонденту NEWS.ru.

Главный успех — это создание новой предпринимательской культуры. Инновационной культуры. У нас теперь есть тысячи стартапов в стране, которые делают новый бизнес, новые разработки, создают рабочие места в огромном количестве. Этой культуры вообще не было раньше, теперь она появилась, — заявил он.

Дворкович также ответил на вопрос о том, что Сколково может предложить зарубежным инвесторам. По его словам это помощь в выходе на российский рынок. Он отметил, что интерес со стороны зарубежных инвесторов есть.

Ранее Дворкович рассказал корреспонденту NEWS.ru о том, в каких сферах отечественные разработки наиболее востребованы.