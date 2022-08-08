Дочь убитого главаря самой жестокой ОПГ России заявила, что ее отец жив Дочь главаря Ореховской ОПГ Сильвестра сообщила, что ее отец жив

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Дочь главаря Ореховской ОПГ Сергея Тимофеева Карина Харламова заявила, что в могиле ее убитого в 1994 году отца лежит «левый» человек, а Сильвестр, так называли лидера преступной группировки, на самом деле жив, сообщает Mash. По словам 28-летней дочери криминального авторитета, ее отец находится в Караганде. Она обратилась в полицию с просьбой вскрыть могилу.

Харламова обратилась в правоохранительные органы с требованием эксгумировать тело, захороненное более 20 лет назад на Хованском кладбище. По ее словам, вместо Сильвестра там был похоронен другой человек.

Основатель одной из самых громких и кровавых преступных группировок России имел связи с лидерами преступного мира, такими как Отари Квантришвили, Вячеславом Япончиком Иваньковым, Росписью, Михасем и другими.

В 1994 году Сильвестра взорвали, когда тот сел в свой 600-й Mercedes в центре Москвы. До сих пор не установлено, кто заказал Тимофеева, ввиду того, что у последнего было много врагов. Обгоревшее тело одного из самых влиятельных преступников 90-х опознали по зубным пломбам и визитной карточке, которая чудом уцелела после взрыва.

В январе этого года стало известно, что в Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители. Они обращались к главе государства с просьбой о помощи летом 2020 года. Жаловались на Тимченко и его брата — бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что они избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством.