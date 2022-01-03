Убит криминальный авторитет, на которого люди жаловались Путину

В Мурманской области был убит преступник Виктор Тимченко, на которого в нескольких обращениях к президенту России Владимиру Путину жаловались местные жители. Об этом сообщает агентство «СеверПост».

В Умбе зарезали бандита, третировавшего посёлок. Один из местных жителей нанёс несколько ножевых ранений Виктору Тимченко, — сказано в сообщении информационной группы «Мурманск» во «ВКонтакте».

Известно, что убийство произошло в новогоднюю ночь. Жители посёлка обращались к Путину с просьбой о помощи летом 2020 года. Жалобы были направлены в адрес Тимченко и его брата — бывшего сотрудника полиции. Местные жители сообщали, что братья Тимченко избивали сельчан, заставляли брать в рабство людей и угрожали убийством.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщил, что за 11 месяцев 2021 года в суд было направлено более 7,7 тысячи дел о преступлениях, которые совершили подростки. Он отметил, что свыше 200 несовершеннолетних были вовлечены в совершение правонарушений взрослыми. Чаще всего это хищения, преступления, связанные с наркотиками, и угоны машин.