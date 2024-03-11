Депутаты решили отыграть передачу Крыма Украине В ГД внесли законопроект о признании недействительной передачи Крыма УССР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Госдуму внесли законопроект о признании недействительным решения передать Крым Украинской Советской Социалистической Республики. Пересмотреть события 1954 года предложили депутат ГД Константин Затулин и сенатор Сергей Цеков. Проект доступен на портале системы обеспечения государственной деятельности.

Законопроект зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Думы Вячеславу Володину в 18:00. Как следует из пояснительной записки, «в решении о передачи Крымской области в 1954 году явно доминировал политический произвол».

Были нарушены нормы статьи 15 Конституции СССР о недопустимости ограничения суверенитета союзных республик. <...> Правовые акты, принятые с нарушением законодательства, являются незаконными, ничтожными, — указали авторы.

Затулин ранее уже критиковал передачу Крыма в состав УССР. Он обратил внимание, что никого в России и в Крыму не спрашивали о судьбе полуострова. Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что передача полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году представляла собой преступный акт.

В 2014 году полуостров вернулся в состав РФ, для этого на его территории провели референдум. Украина его результаты не признала, так как голосование противоречило ее Конституции. Большинство стран мира также не считает Крым российским, а ряд международных организаций заявляют об аннексии. Сегодня начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил о подготовке «серьезной военной операции» в регионе.