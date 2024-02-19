Глава парламента Крыма назвал решение властей СССР преступным Константинов: передача Крымского полуострова УССР была преступным актом

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Глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил РИА Новости, что передача полуострова в состав Украинской ССР в 1954 году представляла собой преступный акт. По его мнению, никакой целесообразности у подобного решения не было.

Никакой целесообразности у этого решения не было. Ее потом, задним числом, придумывали, чтобы как-то содеянное оправдать. Иногда кажется, что этот акт, как по мне — преступный акт, но окончательное слово в его оценке должно быть за судом, был совершен под воздействием сиюминутного импульса: захотелось, раз — и готово, — сказал политик.

Константинов также не исключил вероятность сделки генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева с руководством УССР. Он считает, что таким образом советский лидер попытался «купить» лояльность украинских властей.

19 февраля 1954 года Президиум Верховного совета СССР издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР. 26 апреля указ был подтвержден законом СССР.

Ранее рабочая группа при парламенте Крыма завершила подготовку проекта запроса в Конституционный суд РФ относительно отмены закона СССР о передаче Крыма Украинской ССР. В процессе работы выяснилось, что при принятии закона в 1954 году были нарушены три конституции: СССР, РСФСР и УССР.

Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов говорил, в частности, что при публикации указа о передаче Крыма Украинской ССР Президиум Верховного совета СССР ссылался на документ, которого в действительности не существует. По его словам, это выяснилось в ходе изучения архивов.