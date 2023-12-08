Что с ценами на яйца в РФ: сколько стоят в Москве и СПБ, реакция властей Генпрокурор РФ Краснов потребовал проверить производителей яиц из-за роста цен

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах страны и принять меры при выявлении нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства. Что об этом известно?

Что не понравилось Генпрокуратуре

В Генпрокуратуре сообщили, что состоялось очередное заседание межведомственной экспертной группы по противодействию картелям с участием представителей Минпромторга, Минсельхоза, ФАС, Российского птицеводческого союза и Ассоциации компаний розничной торговли.

«Прокурорам субъектов Российской Федерации поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров, средняя розничная цена которых за год увеличилась более чем на 40%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам проверок по всем выявленным нарушениям будут приняты меры реагирования для защиты прав граждан от необоснованного роста цен.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что происходит с ценами на яйца в России

По данным Росстата, в последнюю неделю ноября цены на куриные яйца в России продолжили расти — в среднем на 4,4% по стране, но в 27 субъектах рост составил от 5,1% до 11,9%. Снижались они только в Карелии и Архангельской области.

С начала года яйца подорожали на 36,6%, только в ноябре — более чем на 15%. Для сравнения: общая инфляция за тот же период составила 6,7% и 1,1% соответственно.

В Минсельхозе РФ пояснили, что цены на продукцию птицеводства выросли в условиях увеличения спроса в 2023 году. При этом с производством и яиц, и птицы в стране все в порядке.

«Вместе с тем в условиях значительного увеличения спроса в 2023 году выросли цены на продукцию птицеводства. Для стабилизации ситуации реализуется комплекс мер, направленных на поддержку производителей и увеличение предложения на внутреннем рынке», — отметили в ведомстве.

Также из-за роста цен Федеральная антимонопольная служба предпринимает попытки ограничить рост цен на яйца собственными методами. ФАС направила в торговые сети письмо с предложением до марта 2024 года ограничить наценки на все закупаемые у поставщиков куриные яйца на уровне 5%.

Профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов допустил в беседе с NEWS.ru, что мясо и птица действительно подешевеют, но «незначительно и дифференцированно».

Сколько сейчас яйца стоят в Москве и Санкт-Петербурге

Корреспондент NEWS.ru обошел в Москве несколько магазинов и сравнил цены на яйца категории С1 одной известной марки. Цены варьировались от 104,99 руб. до 129,9 руб. При этом почти в каждом магазине можно было найти яйца дешевле, но категории С2.

«Так, в „Виктории“ минимальная стоимость десятка категории С2 — 89,90 руб., почти столько же в „Магните“ — 89,99 руб. В „Чижике“ упаковка яиц первой категории стоит 99 рублей», — рассказал корреспондент.

В Санкт-Петербурге, по данным совладельца «РеалЪ» Александра Мышинского, яйца категории С1 торгуются на бирже по цене 157 руб. за «десяток», С0 — 164 руб., СВ — 170 руб., сообщает 78.ru.

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