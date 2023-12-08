В Роскачестве спрогнозировали рост продаж российского премиум-вина Роскачество: продажи российского премиум-вина увеличатся более чем на треть

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Роскачество провело исследование, согласно которому в России прогнозируется рост продаж российского премиум-вина к концу 2023 года, передает РИА Новости. Объем продаж увеличится на треть сравнительно с 12 месяцами предыдущего года, говорится в исследовании.

Эксперты Роскачества по итогам года прогнозируют рост продаж российского вина в категории «премиум» более чем на 30 процентов по сравнению с 12 месяцами 2022 года, — говорится в сообщении.

Из публикации следует, что в 2022 году было продано 4,2 млн бутылок вин в ценовом диапазоне от 800 рублей. За 2023 год такой показатель был достигнут за 10 месяцев. Ожидается, что к концу декабря годовой объем продаж будет составлять 5,5 млн бутылок.

В ноябре замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил, что Минпромторг не получал прогнозов о возможном росте цен на вино к Новому году. По его словам, торговые сети еженедельно передают информацию о предложениях от поставщиков продовольственных товаров, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию.

Также сообщалось о сокращении объема поставок в Россию импортного молодого вина из Франции. Это связано с ростом ввозных пошлин для винной продукции из недружественных стран. При этом продолжается завоз «Божоле нуво» и другой продукции из этого региона. Изменение цен на молодое вино, поставляемое из-за рубежа, подтвердили в компаниях Luding и Ladoga.