Объем поставок импортного молодого вина из Франции в Россию сократился из-за роста ввозных пошлин для винной продукции из недружественных стран, передает РИА Новости со ссылкой на представителей отрасли. При этом, продолжается завоз Божоле Нуво и другой продукции из этого региона. Изменение цен на молодое вино, поставляемое из-за рубежа, подтвердили в компаниях Luding и Ladoga.

В этом году мы ввезли всего 11 000 бутылок Божоле Нуво от дома Trenel, это на 40% меньше, чем в прошлом году. При этом объем импорта вин из региона Божоле в компании вырос в 2,3 раза. Причина сокращения поставок молодого вина [из Франции] в этом году – его итоговая цена для покупателя, — заявил директор по импорту компании Ladoga Дмитрий Журкин.