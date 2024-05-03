Что известно о гибели на СВО спецназовца, осужденного за убийства чеченцев

СМИ сообщают о гибели в зоне спецоперации экс-командира группы спецназа ГРУ капитана Эдуарда Ульмана, осужденного за расстрел мирных жителей Чечни. Что об этом известно, какие подробности дела Ульмана?

Правда ли, что Ульман погиб на СВО

Как сообщает издание «Новая Бурятия» со ссылкой на экс-руководителя союза военнослужащих «Защита» Сергея Семанчука, бывший командир группы спецназа ГРУ капитан Эдуард Ульман, которого в 2007 году заочно осудили по делу об убийстве шестерых мирных жителей Чечни, погиб в ходе боевых действий в зоне специальной военной операции. Как отмечается, Семанчук ранее занимался делом Ульмана.

Информацию также подтвердила руководитель улан-удэнского отделения организации «Женщины Бурятии» Наталья Коробенкова. Сын женщины, офицер спецназа ГРУ, ранее был сослуживцем Ульмана. По словам Коробенковой, о смерти Ульмана в бою в зоне СВО ей сообщила жена осужденного офицера.

«Он был на территории Украины и воевал на стороне России, это точно. Несмотря на то что его осудили, все равно он принял решение защищать свою родину. Я считаю его настоящим героем и патриотом», — рассказала она изданию ridus.ru.

При этом не уточняется, где именно и при каких обстоятельствах погиб Ульман. Также нет информации о том, когда он попал в зону спецоперации. По сведениям некоторых Telegram-каналов, спецназовец до сих пор находится в федеральном розыске.

Фото: Сергей Венявский/РИА Новости Эдуард Ульман в зале суда. 2006 год

Когда Ульман участвовал в расстреле чеченцев

11 января 2002 года группа № 513 из состава 691-го отдельного отряда специального назначения 67-й отдельной бригады в составе 12 человек под командованием капитана Эдуарда Ульмана в рамках операции по поимке террориста Хаттаба десантировалась в трех километрах юго-восточнее Дая, недалеко от села Циндой, и организовала засаду в разрушенной кошаре в пяти метрах от дороги Дай — Циндой, ведущей в Грузию.

Разведгруппа выстрелами остановила автомобиль УАЗ, в котором находилось шестеро мирных жителей. В суде Ульман рассказывал, что водитель УАЗа не остановился по требованию. По словам капитана, сначала он сделал несколько предупредительных выстрелов, а затем отдал приказ открыть огонь на поражение, «не сомневаясь», что в машине находятся боевики, писал RTVI.

При осмотре авто в нем были обнаружены шесть человек, пять мужчин и одна женщина. Один пассажир в результате обстрела погиб, двое получили огнестрельные ранения. Выведя из машины пятерых задержанных, военные оказали первую медицинскую помощь раненым, после чего по приказу Ульмана перевели задержанных в близлежащую ложбину и оставили там под охраной. Оружия и боеприпасов в обстрелянном автомобиле не оказалось.

Сразу после задержания Ульман доложил обстановку в штаб, запросил эвакуацию раненых и сообщил паспортные данные задержанных. По приказу из штаба его раскрытая группа была переведена в режим обычного блокпоста. До захода солнца группа остановила еще три автомобиля местных жителей, которые после досмотра и проверки документов были отпущены. Предполагая, что машина могла выполнять функции разведывательной, Ульман в течение следующих часов ожидал боестолкновения. Все это время пассажиры были под присмотром военных, им, как отмечал Ульман, ослабляли жгуты в местах ранений.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Поздно вечером майор Алексей Перелевский передал приказ уничтожить оставшихся в живых, писал «Коммерсант». Ульман три раза просил повторить приказ, в последний раз дав прослушать его всем бойцам своего подразделения, он был подтвержден. Отмечается, что после этого Ульман отдал подчиненным приказ на уничтожение. Один из задержанных, по словам Ульмана, сбежал и был позднее найден местными жителями. Затем трупы были загружены в УАЗ, который облили бензином и подожгли. Штаб запросили о путях отхода, но всякая оперативная связь с Ульманом и его группой была прекращена. В тот же вечер группа спецназа добралась до штаба, где Ульман лично доложил командованию об уничтожении задержанных.

13 января 2002 года в часть, где находился капитан Ульман со своей группой, явились чеченские милиционеры с требованием выдать им группу спецназа. Вооруженного столкновения удалось избежать, поскольку командование военных заявило, что группа спецназа будет отдана под суд.

14 января 2002 года капитан Эдуард Ульман, лейтенант Александр Калаганский, прапорщик Владимир Воеводин и оперативный офицер майор Алексей Перелевский, находившийся на временном пункте управления операцией штаба и передавший приказ группе о ликвидации, были арестованы. Ульману, Калаганскому и Воеводину было предъявлено обвинение в убийстве, майору Перелевскому — в превышении полномочий.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как проходил суд по делу Ульмана

В мае 2004 года фигурантам вынесли оправдательный приговор: присяжные признали спецназовцев невиновными, посчитав, что они выполняли приказ командования. Гособвинение и представители потерпевших направили жалобы в Верховный суд, и в августе того же года приговор отменили, дело направили на новое рассмотрение.

В общей сложности присяжные дважды признавали военных невиновными, решив, что они не имели права ослушаться приказа. Это привело к массовым протестам в Чечне. В третий раз слушания были приостановлены.

В июне 2007 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Трое других фигурантов получили от 9 до 12 лет колонии. В зале суда находился только Перелевский, а остальных объявили в розыск, они пропали перед вынесением приговора.

«Сейчас властям нужны не герои, а жертвы. Чтобы успокоить общественное мнение не только в Чечне, но и в Европе. Мне очень хочется, чтобы у судей, которые будут судить меня, хватило не только справедливости, но и мужества иметь независимую оценку. Я простой солдат, который выполнил приказ. А когда солдат унижают — подвигов больше не ждите», — говорил Ульман на заседании суда 12 декабря 2006 года.

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