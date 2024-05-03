Флаг РФ веет в Нигере: Россия побеждает в Африке, вытесняя Запад и базу США

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Военнослужащие ВС РФ

Российские военные разместились на американской военной базе в Нигере. На ее территории остаются силы США, которые вскоре должны покинуть этот военный объект. Их место займет «Африканский корпус» России. При этом в республике приветствуют решение властей о вводе контингента ВС РФ — накануне в столице Ниамее водрузили российские флаги. Западные СМИ уже признали поражение в геополитической борьбе за влияние на континенте. Как Москве удалось выдворить колонизаторов из региона — в материале NEWS.ru.

Как военные РФ и США поделят базу в Нигере

Российским и американским военным придется некоторое время находиться в критической близости друг от друга. 3 мая стало известно, что силы РФ и США будут делить общую базу в Нигере, пока контингент Соединенных Штатов Америки не покинет полностью страну. При этом не уточняется, когда именно военные выйдут из западноафриканской республики. Глава Пентагона Ллойд Остин сообщил, что американцы следят за российскими коллегами, параллельно контролируя, чтобы они не использовали технику США.

«У россиян нет доступа к силам США или к нашей технике. В фокусе моего внимания всегда находятся безопасность и защита наших сил. Мы продолжим за этим следить. На данный момент я не вижу серьезной проблемы, которая касалась бы защиты наших сил», — заявил шеф Пентагона.

Контингент ВС РФ занимает отдельный ангар. При этом Вашингтон выразил властям Нигера недовольство в связи присутствием россиян на базе и подчеркнул, что американские военнослужащие не могут использовать ее в таком формате.

Речь идет об авиабазе 101, расположенной рядом с международным аэропортом в Ниамее. После переворота в республике в 2023 году США переместили часть своих сил с этого объекта на военно-воздушную базу 201 в городе Агадес, в 920 км к северо-востоку от столицы Нигера. В настоящее время неясно, какое американское военное оборудование осталось на прежнем месте дислокации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размещение российских военных в Нигере, сказал, что Москва развивает отношения со странами Африки во всех областях, в том числе и в оборонной. «Они заинтересованы в этом, и мы также заинтересованы. Мы продолжим развивать наши отношения», — подчеркнул он.

Фото: U.S. Air Force photo by Chustine Minoda Вооруженные силы США

Почему военные США уйдут из Нигера

Отношения США и Нигера обострились после государственного переворота в африканской стране. В июле 2023 года к власти в республике пришли военные силы, которые начали налаживать отношения с Москвой, Тегераном и другими соперниками США. В Вашингтоне осудили события в Нигере и объявили о приостановке большей части помощи местным властям.

В марте 2024 года американские чиновники нанесли визит в республику без ведома нового правительства, нарушив тем самым дипломатический протокол. В итоге в середине марта в Ниамее назвали недействительным соглашение о военном сотрудничестве с Вашингтоном от 2012-го, заявив, что оно было навязано Белым домом. Стороны начали переговоры о выводе американского контингента.

Уже в середине апреля власти США согласились отозвать всю свою миссию в составе тысячи человек в течение нескольких месяцев. Газета The Washington Post писала, что этот шаг изменит готовность американских сил к проведению контртеррористических операций в Западной Африке. По официальным заявлениям США, именно для этих целей была построена база, на которой размещались силы ВС.

Американцы просто так не уступят РФ контроль над регионом, но до крупномасштабного столкновения между российскими и американскими военными дело не дойдет, предположил в беседе с NEWS.ru бывший посол СССР и РФ в Буркина-Фасо, Мали и Нигере, ведущий сотрудник Института Африки РАН Евгений Корендясов. При этом он отметил, что у Вашингтона остаются свои интересы в Нигере.

«Да, у них там военная база на 400–600 человек. США ее содержат, чтобы контролировать происходящее в регионе. Он интересен им из-за существенных запасов урана. Кроме того, Вашингтон реализует ряд военных программ с Нигером», — сказал эксперт.

Фото: U.S. Air Force photo by Master Sgt. Julius Delos Reyes Вооруженные силы США

Как Россия победила колонизаторов в Нигере

В начале года источники Bloomberg сообщали, что в Нигере будет размещен российский «Африканский корпус», который заменит миссию ЧВК «Вагнер». По информации СМИ, бойцы этого подразделения, частично сформированного из бывших вагнеровцев, должны отправиться в четыре африканские страны — Мали, ЦАР, Буркина-Фасо и Ливию.

В конце марта президент России Владимир Путин побеседовал по телефону с главой Национального совета по защите Нигера Абдурахаманом Тчиани. В Кремле заявили, что среди прочего стороны обсудили координацию действий в вопросах обеспечения безопасности и борьбы с терроризмом.

В середине апреля стало известно о прибытии в Нигер российских специалистов. Один из них рассказал РИА Новости, что «Африканский корпус» будет заниматься формированием и обучением армии Нигера. «С собой мы привезли учебно-материальную базу для подготовки различных специалистов», — пояснил он. Кроме того, нигерийское телевидение сообщало о том, что российские военные планируют разместить в стране системы ПВО. В Минобороны РФ пока не комментировали эту информацию.

Американское издание The Hill писало, что сокращение военного присутствия США в африканских странах является крупной неудачей Вашингтона. По мнению журналистов, это приведет к росту российского влияния в регионе Сахель и будет свидетельствовать о том, что Вашингтон сдает позиции в геополитической борьбе за Африку. Такого мнения придерживаются в том числе представители связанных с Пентагоном организаций, констатировали журналисты.

2 мая в Сети появились фото из Ниамея, где на 15 круговых развязках подняли российские флаги. Эта акция, по словам местных властей, символизирует растущие дипломатические отношения между Нигером и РФ.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Жители Нигера вышли на протесты против Франции

Почему Нигер предпочел Россию странам Запада

Историю взаимоотношений Нигера со странами Запада вряд ли можно назвать простой. Страна много лет была колонией Франции, из которой Париж выкачивал природные ресурсы, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Он отметил, что в 1960-х в республике стали добывать уран, необходимый для французских АЭС. По словам парламентария, Запад использовал Нигер в своих интересах даже после того, как страна формально обрела независимость.

«Африканские государства только сейчас скидывают французское иго. Приятно, что российский триколор на континенте воспринимается как антиколониальное знамя. Наше руководство не раз заявляло, что готово строить отношения с Африкой на взаимовыгодных условиях во всех отраслях: добывающей, энергетической, в оборонной промышленности. Конечно, это выгоднее и почетнее, чем быть сырьевым придатком Парижа, Брюсселя или Вашингтона. Западные страны иначе никогда не представляли африканское будущее», — сказал Журавлев.

Корендясов отметил, что у населения Нигера сформировалась сильная антипатия к Западу, в том числе из-за несправедливого формирования цен на уран. По его словам, Франция долгое время не хотела закупать этот ресурс по рыночной стоимости. При этом от него критически зависит атомная промышленность Пятой республики. «Все президенты Нигера, которые хотели добиться продажи сырья по мировым ценам, были устранены. Обычно их убивали», — сказал африканист.

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press Жители Нигера вышли на протесты против Франции

Корендясов полагает, что народ Нигера считает Россию более предпочтительным партнером, чем Франция, так как она выступает в защиту суверенитета любых стран и за равноправные отношения. По его словам, суверенитет для Ниамея — «святое дело и вопрос человеческого достоинства».

«Сейчас в Нигере велик культ Путина как защитника идеи национального суверенитета и равноправия. Россия не занимается банальной выкачкой ресурсов, как Франция. Присутствие Москвы в Нигере обусловлено геополитическим сотрудничеством. В этом плане нам помогает прошлое, воспоминания нигерцев о роли СССР в период деколонизации. Поэтому Россия и Нигер дружили, дружат и будут дружить», — заключил аналитик.

Читайте также:

«Крупная неудача»: США уступили России еще в одном регионе

России приписали новую стратегическую победу над США из-за Нигера

В Пентагоне ответили на разрыв Нигером соглашения с США