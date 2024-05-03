Осужденный за убийства в Чечне спецназовец погиб на СВО Пропавший до приговора за расстрел в Чечне спецназовец Ульман погиб в зоне СВО

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Бывший командир группы спецназа ГРУ Эдуард Ульман, которого в 2007 году заочно осудили за убийства мирных жителей Чечни, погиб в зоне спецоперации, пишет издание «Новая Бурятия». При каких обстоятельствах погиб Ульман и когда он попал в зону военных действий, не уточняется.

Гибель Ульмана подтвердил экс-руководитель общественной организации Союз военнослужащих «Защита» Сергей Семанчук. В 2006 году он занимался защитой бывшего военного.

В январе 2002 года в Шатойском районе Чечни разведгруппа 641-го отряда спецназа под командованием Ульмана расстреляла шестерых местных жителей. Дважды военнослужащие были оправданы присяжными, которые посчитали, что те выполняли приказ командования, и оба раза Военная коллегия Верховного суда РФ отменяла вердикт и возвращала дело на новое рассмотрение.

В 2007-м Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону заочно приговорил Ульмана к 14 годам лишения свободы. Трое других фигурантов получили от 9 до 12 лет колонии. В зале суда был только один военный, остальные пропали еще до вынесения приговора.

Ранее стало известно, что волгоградский каннибал Дмитрий Малышев встретился в зоне СВО с маньяком-расчленителем Александром Масленниковым из Волжского. Об этом Малышев рассказал журналистам в телефонном разговоре. В соцсетях он опубликовал кадры с Масленниковым и пояснил, что на спецоперацию отправился не для смены обстановки, а для защиты традиционных ценностей.