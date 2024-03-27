«Без срока давности»: военкор о задержании боевика из банды Хаттаба Коц заявил, что у терроризма нет срока давности и на Украине это скоро узнают

Фото: НАК

Задержан еще один соучастник нападения на псковских десантников 6-й роты в Чечне в 2000 году, что свидетельствует о неотвратимости наказания для террористов, считает военный корреспондент Александр Коц. По его словам, так же будет после победы ВС РФ на Украине.

Задержан еще один соучастник нападения на 6-ю роту в Чечне в 2000 году. Представляете, уже выросло новое поколение, которое, может, не помнит эту героическую страницу истории русского воинства. А упырей Хаттаба, участвовавших в том нападении, до сих пор задерживают. <…> Преступления без срока давности. Так после нашей победы будет и с украинскими террористами, причастными к гибели мирных людей и военнослужащих, — написал он.

Атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск произошла 29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чечни. Тогда погибли 84 военнослужащих ВС РФ.

Ранее 27 марта СК РФ сообщил, что в Дагестане задержали подозреваемого в нападении на псковских десантников 6-й роты в Чечне в 2000 году. В ведомстве уточнили, что он действовал в составе банды Шамиля Басаева и Хаттаба. В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащего.