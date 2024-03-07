Черноморский флот РФ: последние новости 7 марта, корабли, арест, атаки ВСУ

Фото: МО РФ

В Черном море заметили увеличение морских беспилотников ВСУ и авиации НАТО. Как на это отреагировали в Госдуме, какие последние новости известны о Черноморском флоте РФ и ситуации в регионе?

Что за ситуация с МУС и командующим ЧФ РФ

Международный уголовный суд 5 марта выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом Виктора Соколова.

Вчера, 6 марта, в МУС заявили, что расследование дел по конфликту на Украине ведется в секретном непубличном порядке. Там допустили, что ряд ордеров на арест фигурантов расследования может быть выписан без уведомления общественности.

Через некоторое время официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не признает решения Международного уголовного суда, который выдал ордера на арест российских военачальников.

«Мы не участники статута, мы не признаем это. Это не первое решение, мы также знаем, что там идут разные закрытые процессы, которые держатся в секрете», — добавил Песков.

Что известно о планах ВСУ в Черном море

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины прибегли к новой тактике операций в Черном море и теперь в большом количестве запускают морские беспилотники. По его словам, главной задачей ВСУ в акватории Черного моря сейчас является применение безэкипажных катеров по российским кораблям.

«Чем больше катер, тем больше он может переносить взрывчатки. Есть варианты разного размера, в том числе подводные. Это вызовы, на которые надо отвечать», — заявил Дандыкин.

Генерал-лейтенант Александр Михайлов считает, что ВСУ поставили перед собой невыполнимую задачу по уничтожению Черноморского флота и разрушению Крымского моста, атаки на который, по его мнению, не прекратятся.

«Черноморский флот для США, конечно, кость в горле. Их не устраивает, что российские корабли контролируют ситуацию в морях и океанах не только в Черном море, но и по всему миру», — отметил эксперт.

Фото: СБУ

Что известно о появлении авиации НАТО в Черном море

Российский истребитель Су-30 развернул два истребителя «Тайфун» британских ВВС над Черным морем, а также самолет RC-135, сообщила 6 марта пресс-служба Минобороны РФ.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя „Тайфун“ ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от государственной границы РФ», — сообщили в ведомстве.

За день до этого истребитель Су-27 Воздушно-космических сил России был поднят в воздух для перехвата самолета радиообнаружения и наведения Военно-воздушных сил Франции, а также двух французских истребителей. Инцидент произошел в небе над Черным морем.

Как в Госдуме отреагировали на появление самолетов НАТО

Депутат Госдумы от Крымского региона Леонид Ивлев заявил, что появление истребителей стран НАТО в небе над Черным морем является вызовом для России. По мнению парламентария, в дальнейшем стоит ожидать увеличения количества таких полетов.

«Появление „Тайфуна“, впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, — это вызов, проверка нас „на слабо“. <...> Полагаю, что количество таких полетов будет увеличиваться и это нужно учитывать в боевой работе», — отметил депутат.

Ивлев уверен, что российские летчики не допустят проникновения самолетов противника на территорию страны и в случае необходимости «выполнят боевой приказ».

Фото: Giuseppe Lami/Keystone Press Agency/Global Look Press

Что известно об атаке на корабль «Сергей Котов»

Военный корреспондент Александр Коц сообщил в ночь на 5 марта, что ВСУ снова попытались атаковать корабль «Сергей Котов» Черноморского флота России. По его словам, украинская армия «давно гонялась за ним».

«Только в официальные сводки попали как минимум три атаки на него безэкипажными катерами. В июле прошлого года экипаж отбил нападение двух БЭКов. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В августе ситуация повторилась. Экипаж достойно отбил атаку. В сентябре патрульный корабль „Сергей Котов“ отбил атаку уже пяти украинских безэкипажных катеров», — уточнил военкор.

Минобороны РФ данную информацию никак не комментировало.

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