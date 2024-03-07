В Госдуме отреагировали на появление авиации НАТО над Черным морем Депутат Ивлев: появление авиации НАТО над Черным морем является вызовом для РФ

Фото: Leonid Faerberg/Transport Photo Images/Global Look Press

Самолет Boeing RC-135

Появление истребителей Eurofighter Typhoon стран НАТО, сопровождающих разведывательный самолет США RC-135 над Черным морем, является вызовом для России, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Леонид Ивлев. Количество таких полетов, по словам генерал-майора запаса, будет только расти.

Появление «Тайфуна», впервые сопровождающего разведывательный самолет США над Черным морем, это вызов, проверка нас «на слабо». <...> Полагаю, что количество таких полетов будет увеличиваться — и это нужно учитывать в боевой работе, — подчеркнул депутат.

Полеты боевой авиации НАТО над акваторией Черного моря обречены на провал, отметил Ивлев. Российские летчики не допустят проникновения самолетов противника на территорию страны, уверен он.

Ранее пресс-служба Минобороны России информировала, что Су-30 развернул два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании над Черным морем, а также самолет RC-135. По данным ведомства, нарушения российской границы допущено не было. Истребитель ВКС РФ благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет Су-30 осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подытожили в ведомстве.