Британские истребители приблизились к границам России МО: Су-30 сопроводил два истребителя «Тайфун» Великобритании над Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Су-30 СМ

Российский истребитель Су-30 развернул два истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании нал Черным морем, а также самолет RC-135, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, нарушения российской границы допущено не было.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы RC-135 и два многоцелевых истребителя «Тайфун» ВВС Великобритании. При приближении российского истребителя иностранные военные самолеты выполнили разворот от Государственной границы Российской Федерации, — уточнили в министерстве.

В Минобороны добавили, что российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования. Полет самолета ВКС РФ осуществлялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подытожили в ведомстве.

Накануне истребитель Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России вылетел на перехват самолета радиообнаружения и наведения Военно-воздушных сил Франции и двух французских истребителей. Инцидент также произошел в небе над Черным морем.

По данным оборонного ведомства РФ, средства контроля воздушного пространства над Черным морем обнаружили три воздушные цели, летевшие в направлении российской территории. Истребитель Су-27 был поднят в воздух, чтобы не допустить нарушения ими государственной границы РФ.