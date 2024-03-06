ВС РФ нанесли удар по ангару ВСУ в Одессе: что поражено, жив ли Зеленский

Фото: t.me/dsns_telegram

Сегодня, 6 марта, в 11:40 по московскому времени ВС РФ нанесли высокоточный ракетный удар по ангару в промышленном портовом районе Одессы, в котором осуществлялась подготовка к боевому применению безэкипажных катеров ВСУ, цель удара достигнута, объект поражен, сообщило Минобороны России. Что об этом нужно знать, при чем тут Владимир Зеленский, какие последние новости выходили?

Что за история с ударом по Зеленскому в Одессе

Сегодня был нанесен ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе, сообщила греческая газета Prototema со ссылкой на анонимные источники в правительстве Греции.

По информации журналистов, обстрел произошел незадолго до встречи между премьером Греции Кириакосом Мицотакисом и Зеленским. Все случилось в 150 метрах от того места, где располагалась греческая миссия, в которой, помимо премьер-министра, были восемь человек и их охрана, обратил внимание источник.

Ставрос Папаставру, входящий в состав греческой делегации, заявил Prototema, что пострадавших нет, а с ним и его коллегами «все в порядке». Издание добавило, что Владимир Зеленский не пострадал. Сам же украинский лидер вечером выступил перед журналистами.

Фото: president.gov.ua Владимир Зеленский

Что еще известно о возможном ударе по Зеленскому в Одессе

Сегодня утром несколько российских военкоров сообщили об ударе по порту Одессы, где мог находиться президент Украины.

«В Одессе мощный взрыв в районе порта. Ряд украинских ресурсов разгоняют информацию о присутствии в этом районе Зеленского. Вероятно, чтобы поднять ему этим политические очки, особенно на фоне все худших показателей, которые демонстрируют соцопросы», — написал военкор Юрий Котенок.

«В Одессе мощный прилет. Говорят, в этом городе видели Зеленского. Может быть, и провокация с самострелом этого негодяя, чтоб поднять себе рейтинг», — написал военкор Андрей Руденко.

«По порту Одессы был нанесен удар. По имеющейся информации, Зеленский там награждал специалистов ССО ВСУ. Кортеж успел уехать, ждем дальнейшей информации», — подчеркнул «Архангел спецназа Z».



«Прилет, товарищи пишут о возможном нахождении там Зеленского. Ну как это не было попыткой его героизации на пустом месте. Обычно „Герани“ в Одессе цветут по ночам. С другой стороны, отличный способ умертвить задолбавшего даже Запад и списать все на злую Россию. Хотя мы сильно сомневаемся, что так могло произойти», — обратили внимание «Два майора».

«Предварительная полученная информация. Пока подтверждения не получили. В момент прилета в порту Зеленский награждал силы ССО. Примерно в месте прилета», — написал Telegram-канал lpr1.

Через некоторое время в украинских СМИ появилась информация, что в Одессе также находится премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис. Перед взрывом в городе был замечен кортеж, однако, кто в нем находился, не раскрывалось.

Уже днем украинские подгосударственные СМИ сообщили о пятерых погибших в результате удара по порту Одессы. При этом неизвестно, о ком идет речь.

Фото: president.gov.ua Одесса, Украина

«По местным украинским СМИ также распространялись кадры с черным кортежем, проезжавшем сегодня по городу. Сразу после этого появилась информация в греческих СМИ, что в Одессу прибыл премьер-министр Греции, однако его пресс-секретарь эту информацию не подтвердил. При этом обращает на себя внимание тот факт, что перед тем, как в Одессе прогремел взрыв, в городе не была включена воздушная тревога и не было сообщений о пролетах русских ракет или БПЛА. А потому исключать версию о том, что этот „удар“ мог быть ни чем иным, как провокацией киевской властей, не стоит», — отметила Readovka.

Кому выгодна история с ударом по Зеленскому в Одессе

«Зеленский выполз на публику после спектакля со взрывом. Рассказывает, какие ужасные русские и как им все равно, куда бить. В общем, стандартное шоу, по типу включения воздушной тревоги под визит кого-нибудь из европейских бонз с последующим нытьем про нехватку систем ПВО», — отметил военкор Юрий Котенок.

«Зеленский показался на публике после дневного взрыва в Одессе, в очередной раз подтвердив, что произошедшее — не что иное, как провокация перед представителем страны НАТО. Более того, он в очередной раз заявил, что стране не хватает систем ПВО», — считают авторы Readovka.

«Ранее указывалось на то, что перед тем, как в Одессе прогремел взрыв, в городе не была включена воздушная тревога и не было сообщений о пролетах русских ракет или БПЛА. К тому же присутствие в Одессе премьера входящей в НАТО Греции Кириакоса Мицотакиса полностью исключало саму возможность нанесения удара по городу Россией. Из чего следует только один вывод: если сегодня в Одессе действительно погибли люди, то это исключительно жертвы провокации со стороны Киева», — подчеркнуло издание «Украина.ру».

Фото: president.gov.ua Кириакос Мицотакис, Владимир Зеленский

«Сам Зеленский заявил о том, что удар был по Одессе и погибли люди. По странному стечению обстоятельств в этот день президент Украины встречался с премьер-министром Греции. Видимо в этот раз просто сирен, чтобы попугать импортных гостей, показалось мало. Из последующей информации можно сделать следующие выводы: Зеленский и компания решили сделать кровавую провокацию, чтобы привлечь внимание мирового сообщества. Недаром американцы сказали, что у Украины есть в запасе сюрпризы. Скорее всего, это один из них. Если бы целью был кортеж президента Украины, то 100% наши ВКС уничтожили бы клоуна вместе со всеми, кто находился в кортеже. Очередная провокация кровавого клоуна, в этот раз решили сделать более правдоподобнее — убили своих же людей, граждан Украины. А если быть точным, граждане Украины точно для них не свои, поэтому и убивают их без сожаления», — написал военкор Андрей Руденко.

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