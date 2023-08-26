Бои за Купянск сейчас: как продвигаются ВС РФ, далеко ли до Харькова

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» выдвигается на огневую позицию на Купянском направлении

Российская армия смогла отразить пять контратак ВСУ на Купянском направлении и взять под контроль три опорных пункта противника, заявил офицер пресс-центра группировки «Запад» Ярослав Якимкин. Какие последние новости о боях за Купянск?

Купянск 26.08.2023: что там происходит сейчас

«На Купянском направлении штурмовые подразделения группировки войск „Запад“ овладели тремя опорными пунктами, уничтожив около 40 военнослужащих противника. При этом отражено пять контратак силами до взвода каждая при поддержке бронетехники и состава 43-й, 44-й и 115-й отдельных механизированных и 68-й отдельной егерской бригад», — заявил Якимкин.

Он также добавил, что за минувшие сутки силами артиллерии и расчетами ТОС «Солнцепек» были поражены американские гаубицы M777 и два минометных расчета.

Какие шансы у ВС РФ взять под контроль Купянск

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер считает, что украинская армия может потерять контроль над Харьковом и Купянском. По его словам, ВСУ в настоящее время не в состоянии эффективно обороняться. Также он отметил, что ВС РФ успешно отражают атаки противника и переходят в наступление.

«Россия не только отражает атаки ВСУ, но и переходит в наступление. Они продвигаются в направлении Купянска, угрожая взять не только его, но и Харьков», — подчеркнул американский офицер.

Риттер обратил внимание, что ВСУ, скорее всего, не смогут перехватить инициативу на поле боя, а их поражение в конфликте неизбежно. Новые поставки западной военной техники не изменят баланс сил и ситуацию на передовой, добавил он.

Что на Украине говорят о возможной потере Купянска

Генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос 22 августа заявил, что украинская армия может попасть в котел на востоке страны, в Харьковской области. По его словам, поражения украинской армии приведут к окружению Харькова.

«При наращивании усилий они [Вооруженные силы России] могут создать предпосылки для формирования котла для наших воинских частей на востоке Украины», — отметил он.

Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 16 августа признал, что обстановка на Купянском направлении для украинской армии серьезно осложнилась. По его словам, ВС РФ могут заблокировать Купянск, а затем взять его под полный контроль.

«В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу», — заявил он.

Зачем ВС РФ нужен Купянск

Член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош в беседе с NEWS.ru подчеркнул, что город Купянск — один из ключевых пунктов для продвижения российской армии на Харьков. По его словам, через Купянск, представляющий собой важный транспортный узел, проходят автодороги и железнодорожные ветки.

«Неслучайно наши войска прикладывают столько усилий. Это не просто город, а узел коммуникаций. Через него проходят не только автомобильные дороги, но и несколько железнодорожных веток», — добавил Александр Бартош.

Расстояние от Купянска до Харькова по прямой — 103 км.

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