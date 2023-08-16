На Украине признали «осложнение обстановки» на Купянском направлении Глава сил ВСУ Сырский: обстановка на Купянском направлении осложнилась

Фото: МО Украины

Обстановка на Купянском направлении для Вооруженных сил Украины осложнилась, передает слова командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского площадка Military Media Center (координируется Министерством обороны Украины). Он также допустил, что российские Вооруженные силы способны заблокировать город, а потом взять его под полный контроль.

В связи с осложнением обстановки на Купянском направлении большую часть дня работал в частях, ведущих оборону на подступах к городу, — заявил Сырский.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило, что ВС России продолжают продвижение на Купянском направлении. По данным ведомства, бойцы улучшили свое положение по переднему краю. За сутки военнослужащим удалось отразить девять атак со стороны украинской армии. Потери противника составили до 85 человек. Кроме того, были уничтожены бронированные машины ВСУ, четыре пикапа и две самоходные артиллерийские установки западного производства Paladin и Krab.

До этого сообщалось, что Киев начал эвакуацию жителей Купянского района на фоне успехов российских сил. По словам главы Харьковской военной администрации Олега Синегубова, с 9 августа с территории региона было вывезено более 200 человек.