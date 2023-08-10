Что за город Купянск в Харьковской области, почему он важен для ВС РФ

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Вооруженные силы России продолжают наступление на Купянском направлении, было улучшено положение по переднему краю. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. Почему для российской армии так важен Купянск?

В чем заключается стратегическая особенность Купянска

Купянск, основанный в 1655 году, расположен в восточной части Харьковской области, в 70 км к северо-востоку от Изюма, в 116 км от Харькова и в 50 км к востоку от Балаклеи. Его площадь - 33,4 квадратных километра. Население Купянска (по состоянию на 2022 год) составляло 26 627 человек.



В городе находится крупный железнодорожный узел, станции Эстакадный, Платформа 523 км, Заосколье, Оливино, Бригадный, Купянск-Сортировочный, Купянск-Узловой. Что касается промышленности, то в населенном пункте есть молочноконсервный комбинат, мясокомбинат, машиностроительный завод, пивоваренный завод, хлебзавод, завод железобетонных конструкций и другие предприятия.



Город является важным логистическим центром, поэтому ВСУ на постоянной основе перебрасывают туда подкрепление. Военный аналитик Михаил Онуфриенко считает, что продвижение ВС РФ в направлении Купянска создает много сложностей для украинцев.

«Им (ВСУ. — NEWS.ru) придется перебрасывать войска в непосредственной близости от линии фронта, то есть в зоне досягаемости нашей авиации. Ко всему прочему, там водные преграды, которые идут в основном с севера на юг», — заявил он.

Также аналитик подчеркнул, что Купянск важен для дальнейшего продвижения в Харьковской области.

«Ко всему прочему, это направление (Купянское. — NEWS.ru) имеет стратегический характер для российской армии, если мы имеем цель в конечном итоге добиться освобождения Харькова и области», — резюмировал специалист.

По словам военного эксперта Владислава Шурыгина, двигаясь вперед на Купянском направлении, российская армия берет инициативу в свои руки и создает условия для более эффектного наступления в дальнейшем.

«И, соответственно, снимаем напряжение с тех мест, где они пытаются уже два месяца наступать», — заявил Шурыгин в комментарии IZ.RU.

Реакция Украины на продвижение ВС РФ под Купянском

Глава сухопутных войск ВСУ Александр Сырский 9 августа выехал в штаб под Купянском. В беседе с украинскими журналистами он признал, что цель ВС РФ — взять под контроль данный населенный пункт в самое ближайшее время.

«Ударный кулак уже создан. Целью противника является прорыв нашей обороны и вход в Купянск. Идут очень интенсивные бои. За последние дни позиции переходили из рук в руки много раз», — рассказал он.

10 августа глава военной администрации Купянского района Харьковской области Андрей Канашевич призвал местных жителей покинуть свои дома и эвакуироваться.

«Предлагаем жителям Купянского района ответственно и вдумчиво принять решение временно переместиться на безопасные территории Харьковщины и Украины», — сообщил он.

Что эксперты думают о ситуации на Купянском направлении

По словам полковника в отставке Анатолия Матвийчука, российская армия готовится к прорыву под Купянском, разгромив несколько бригад ВСУ.

«То, что руководить обороной назначили Александра Сырского, действительно говорит о том, что оборона противника полностью рушится и они вынуждены отступать. На данный момент на Купянском направлении мы наиболее активно действуем в районах Ольшана и Лимана Первого <...> По последним данным видно, что мы ежедневно продвигаемся в этом направлении и успешно отражаем контратаки противника, готовясь к прорыву», — пояснил полковник в отставке.

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