Бои за Синьковку на Купянском направлении: занято ли село российской армией

Фото: Александр Полегенько/ТАСС

Военнослужащие ВС РФ

На Купянском направлении подразделения «Западной» группировки войск отразили пять атак штурмовых отрядов 41-й, 66-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Новоселовское и Райгородка Луганской Народной Республики, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. Взято ли под контроль ВС РФ село Синьковка?

Также в российском военном ведомстве рассказали о потерях украинской стороны в данном регионе.

«Потери противника составили до 65-ти украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты, два автомобиля, гаубица Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50», — отметил Конашенков.

Что сообщают неофициальные источники о ситуации в Синьковке

21 августа военный корреспондент Ольга Курлаева в своем Telegram-канале сообщила, что по неофициальным данным ВС РФ взяли под контроль село Синьковка.

«Вот такие неофициальные вести приходят с полей: «Из Работино никто не ушел, бои тяжелые. Синьковка наша, из Купянска сбегают последние крысы», — говорится в сообщении.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в Telegram-канале также написала, что данный населенный пункт заняли российские военные.

«Наши ребята говорят, мы взяли Синьковку на Купянском направлении», — рассказала она.

Авторы Telegram-канала «Иди и смотри» говорили, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Синьковка, но бои продолжаются на окраинах села.

Корреспондент The Wall Street Journal подтвердил, что ВС РФ продвигаются к югу от Купянска с целью занять весь восточный берег реки Оскол и взять высоты, окружающие город с востока. Также он пояснил, что ВСУ больше не контролируют Синьковку.

Военкор Александр Коц отметил, что информация о взятии села Синьковка может быть преувеличена.

«Есть мнение, что информация о взятии Синьковки несколько преувеличена, а кадры из села сняты ЦИПСОшниками и вброшены в российский сегмент Telegram. Ждем официальных сообщений», — подчеркнул он.

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Что говорил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев

21 августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в комментарии РИА Новости заявил, что бойцов ВСУ в селе Синьковка уже нет.

«Нам поступает информация о том, что российские военнослужащие разбивают противника уже на подступах к Купянску. Особенно активные действия сейчас разворачиваются в районе поселка Синьковка. На данный момент мы уже можем говорить о том, что военнослужащих ВСУ в самом населенном пункте нет», — сказал он.

Также Ганчев рассказал, что под контролем российской армии находятся 33 населенных пункта под Харьковом. Он отметил, что военнослужащие сейчас на подступах к Купянску.

«Наши войска вплотную приближаются к пригородам Купянска, фиксируются столкновения в Петропавловке — в самом поселке. Естественно, сейчас почти серая зона в поселках освобождаемых. У нас сейчас территория расширилась еще на 5 поселков за последнюю неделю, теперь их под контролем Вооруженных сил России 33», — подчеркнул глава администрации Харьковской области.

Что сказал военный эксперт о ситуации в Синьковке

Военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале сообщил, что по состоянию на 21 августа Синьковка находится еще в серой зоне.

«Полного контроля над селом у ВС РФ нет. ВСУ ранее отползли к южным окраинам. Ранее появившееся видео якобы из Синьковки было снято не в Синьковке, так что валидных видеоподтверждений о контроле пока нет», — отметил он.

Также Рожин обратил внимание, что в соседнее село Петропавловка было занято ВСУ. Рядом с ним идут бои. В Министерстве обороны РФ не комментировали данную информацию.

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