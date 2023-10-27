Битва за Донбасс разгорается с новой силой: новости СВО к вечеру 27 октября Военкор Сладков заявил об усилении активности ВС РФ под Авдеевкой

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Битва за Донбасс разгорается с новой силой, так как российские войска ведут активные боевые действия под Авдеевкой, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, взятие этого города под контроль является важнейшей задачей армии России, поскольку именно оттуда украинская армия наносит удары по Донецку и близлежащим населенным пунктам.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 27 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Что известно о ситуации на фронтах

Военнослужащие Вооруженных сил России отразили по меньшей мере шесть атак ВСУ на Купянском направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. По его словам, украинское командование задействовало на данном направлении четыре механизированные бригады, а также одну егерскую бригаду, однако попытки атаки не увенчались успехом. Ударами авиации также были уничтожены пункты временной дислокации подразделений ВСУ.

На Донецком направлении военнослужащие «Южной» группировки войск нанесли поражение живой силе и технике противника в районе населенных пунктов Андреевка и Клещеевка. Тяжелые огнеметные системы отразили шесть попыток штурма со стороны украинских войск. Потери ВСУ на данном направлении составили около 300 человек. Также было уничтожено американское артиллерийское орудие М777, два миномета 82-го калибра, два автомобиля и пять боевых бронемашин.

Российские военные уничтожили по меньшей мере четыре немецких танка Leopard в районе населенного пункта Работино, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, украинская армия задействовала на данном участке фронта 10 единиц бронетехники, однако попытка атаки провалилась благодаря работе экипажей тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» и операторов беспилотников.

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Министерство обороны России подвело итоги недели

В период с 21 по 27 октября российская армия нанесла 19 групповых ударов по арсеналам ВСУ, заявили в Министерстве обороны России. В результате атаки украинские войска лишились складов, на которых хранились безэкипажные катера и горюче-смазочные материалы. Также были повреждены объекты аэродромной инфраструктуры.

Помимо авиации и артиллерии высокие результаты продемонстрировали и бойцы войск противовоздушной обороны. За неделю им удалось перехватить 19 снарядов HIMARS, четыре снаряда «Урагана», две ракеты ATACMS, две противокорабельных ракеты «Нептун» и шесть противорадиолокационных ракет HARM. Также были сбиты управляемые авиационные бомбы JDAM и переделанная для поражения наземных целей зенитная ракета С-200.

Российская армия продвигается к Авдеевке

Подразделения Вооруженных сил России продолжают продвигаться по направлению к Авдеевке, являющейся одним из важнейших оплотов украинской армии на Донецком направлении. По данным Telegram-канала WarGonzo, российские войска штурмуют украинские позиции в районе населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Первомайское и Северное. Также была расширена зона контроля вдоль железнодорожного полотна, проходящего в районе Степного.

В свою очередь Telegram-канал «Два майора» сообщает, что взятие Авдеевского террикона поспособствовало улучшению ситуации под Авдеевкой в пользу армии России. Господствующая высота позволила более эффективно наносить артиллерийские удары по позициям ВСУ. Также российские солдаты продвинулись западнее базы отдыха «Царская охота». Предполагается, что командование ВСУ предпримет попытку переброски дополнительных сил на это направление.

Бывшие бойцы ВСУ встали на сторону России

Российское оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад» приняло в свой состав новый батальон имени Богдана Хмельницкого. Он сформирован из бывших украинских военнослужащих, изъявивших желание воевать на российской стороне. Как утверждает командир батальона Андрей Тищенко, бывшие солдаты ВСУ принесут присягу по окончании учебного процесса.

По мнению военного эксперта Александра Артамонова, батальон имени Богдана Хмельницкого будет выполнять задачи по штурму украинских позиций в зоне проведения специальной военной операции. Он усомнился, что бойцов батальона допустят к самолетам, танкам и артиллерии. Разведывательные задачи также будут выполнять другие подразделения. Артамонов предполагает, что численность батальона составит от 450 до 500 человек. При этом на набор добровольцев уйдет много времени, так как их необходимо допросить и проверить.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости

Запад может отказаться от передачи истребителей F-16 Украине

Высокие потери в ВВС Украины вызывают опасения у стран Запада, заявил военный корреспондент Евгений Поддубный. По его мнению, НАТО может отказаться от идеи поставить Киеву истребители F-16, так как они могут повторить судьбу танков Challenger и Leopard, считавшихся неуязвимыми.

Опасения вызваны последними статистическими данными, опубликованными Министерством обороны России. По словам представителей ведомства, с начала октября российские военнослужащие уничтожили 31 украинский самолет. Также подразделения ВС РФ наносят удары по складам с авиационными боеприпасами.

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